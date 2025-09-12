T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO: 2024/452 Esas

KARAR NO: 2025/324

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/05/2025 tarihli ilamı ile Basit yaralama suçundan TCK'nun 86/2-1 mad.uyarıca Düşme, Hırsızlık suçundan TCK'nun141. maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ayvaz ve Zeynep oğlu, 19/03/1996 doğumlu, sanık OĞUZ YÜKSEKOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış,gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE, BİRİNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLÂN PORTALINDAİLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki haftalık yasal süre içinde mahkememize veya bulunulanyer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyleİstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR.11.09.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02292894