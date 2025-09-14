T.C.

AYDINCIK(MERSİN)

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2025/95 Esas

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Mersin ili, Aydıncık ilçesi, Yeniyörük Mah. 101 ada 682 parsel, 2.193,13 m2 irtifak hakkı, 30,21 m2 mülkiyet hakkı malikleri ;Hacı Abdil Gök, Sedat Kıymaç, Durdane Cin, Niyazi Karagöz, Mehmet Karagöz, Fatma Çerek, Neriman Işık, Semra Kantemür, Zeynep Kıymaç.

KAMULAŞTIRIMAYI

YAPAN KURUM : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

Yukarıda nitelikleri yazılı bulunan taşınmazlar Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin kararı uyarınca kamulaştırma kararı alınmış olup;

1.İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda kamulaştırmayı yapan idare aleyhine iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde işlemin kesinleşeceği,

2. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Aydıncık Ziraat Bankası Şube Müdürlüğüne yatırılacağı,

3. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirmeleri ve belirlenecek gün ve saatte duruşmaya katılmaları gerektiği,

Taşınmaz maliki ilamın yayınlandığı tarihden itibaren 7 gün sonra tebliğ yerine geçeceği, 2942 Sayılı Yasanın 10.md uyarınca İLAN OLUNUR. 14/08/2025

