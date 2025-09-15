Giriş Tarihi: 15.09.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 07:51
MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;
|
S.N.
|
İLÇE
|
MAHALLE
|
MEVKİ
|
ADA
|
PARSEL
|
NİTELİK
|
ALAN (m²)
|
BAĞ. BÖL. NO
|
KAPI NO
|
KİRA SÜRESİ (Yıl)
|
YILLIK TAHMİNİ BEDEL(₺)
|
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (₺)
|
ŞARTNAME BEDELİ (₺)
|
1
|
Bodrum
|
Gökpınar
|
Köyiçi
|
200
|
36
|
İşyeri
|
32,40
|
-
|
-
|
3
|
209.000,00
|
18.810,00
|
2.000,00
|
2
|
Bodrum
|
Torba
|
Torba
|
153
|
60
|
İşyeri
|
16,00
|
19
|
-
|
3
|
83.000,00
|
7.470,00
|
1.500,00
|
3
|
Bodrum
|
Torba
|
Torba
|
153
|
60
|
İşyeri
|
16,00
|
20
|
-
|
3
|
83.000,00
|
7.470,00
|
1.500,00
|
4
|
Bodrum
|
Torba
|
Torba
|
153
|
60
|
İşyeri
|
16,00
|
21
|
-
|
3
|
83.000,00
|
7.470,00
|
1.500,00
|
5
|
Bodrum
|
Torba
|
Torba
|
153
|
60
|
Ayakkabıcı
|
22,00
|
45
|
-
|
3
|
108.000,00+KDV
|
9.720,00
|
2.000,00
|
6
|
Bodrum
|
Torba
|
Torba
|
153
|
60
|
Ticari Taksi Bekleme Yeri
(16 Araçlık) Şoför Bekleme Kabini
|
-
|
51
|
-
|
3
|
507.000,00+KDV
|
45.630,00
|
2.000,00
|
7
|
Bodrum
|
Turgutreis
|
-
|
729
|
4
|
İşyeri
|
İşyeri:369,00
Depo:129,00
Açık Alan:107,63
|
1
|
-
|
3
|
2.129.000,00
|
191.610,00
|
2.000,00
|
8
|
Bodrum
|
Turgutreis
|
-
|
729
|
4
|
İşyeri
|
188,00
|
6
|
-
|
3
|
959.000,00
|
86.310,00
|
2.000,00
|
9
|
Bodrum
|
Turgutreis
|
-
|
729
|
4
|
İşyeri
|
39,00
|
7
|
-
|
3
|
330.000,00
|
29.700,00
|
2.000,00
|
10
|
Dalaman
|
Kayadibi
|
Cami
|
157
|
25
|
Kahvehane
|
48,00
|
-
|
-
|
3
|
25.500,00+KDV
|
2.295,00
|
1.000,00
|
11
|
Datça
|
Kızlan
|
Köyiçi
|
324
|
4 (Eski 2906 parsel)
|
Kahvehane
|
45,00
|
-
|
-
|
3
|
99.000,00+KDV
|
8.910,00
|
1.500,00
|
12
|
Datça
|
Kızlan
|
Köyiçi
|
324
|
4 (Eski 2906 parsel)
|
Lokanta
|
41,00
|
-
|
-
|
3
|
86.000,00+KDV
|
7.740,00
|
1.500,00
|
13
|
Fethiye
|
Eldirek
|
Köyiçi
|
140
|
9
|
İşyeri
|
67,50
|
-
|
-
|
3
|
73.000,00
|
6.570,00
|
1.500,00
|
14
|
Fethiye
|
Günlükbaşı
|
Karagedik
|
-
|
3965
|
Hayvansal Yan Ürünler Deposu
|
24,00
|
-
|
3
|
3
|
7.200,00+KDV
|
648,00
|
500,00
|
15
|
Fethiye
|
Karaçulha
|
Toptancı Hali
|
-
|
-
|
İşyeri
|
54,00
|
-
|
16-f
|
5
|
120.000,00
|
18.000,00
|
2.000,00
|
16
|
Fethiye
|
Karaçulha
|
Toptancı Hali
|
-
|
-
|
İşyeri
|
28,00
|
-
|
13-g
|
5
|
84.000,00
|
12.600,00
|
1.500,00
|
17
|
Fethiye
|
Karaçulha
|
Toptancı Hali
|
-
|
-
|
İşyeri
|
60,00
|
-
|
6-h
|
5
|
120.000,00
|
18.000,00
|
2.000,00
|
18
|
Fethiye
|
Karaçulha
|
Toptancı Hali
|
-
|
-
|
İşyeri
|
Kapalı Alan:147,52 Açık Alan:33,40
|
-
|
1-P
|
3
|
953.000,00
|
85.770,00
|
2.000,00
|
19
|
Fethiye
|
Kesikkapı
|
-
|
1007
|
5
|
Büfe ve Çay Bahçesi
|
85,00
|
-
|
-
|
3
|
167.000,00+KDV
|
15.030,00
|
2.000,00
|
20
|
Marmaris
|
Söğüt
|
Palamutaltı
|
294
|
11
|
Restoran
|
Kapalı Alan:81,00 Açık Alan:200,00
|
-
|
-
|
3
|
440.000,00+KDV
|
39.600,00
|
2.000,00
|
21
|
Menteşe
|
Bayır
|
Köyiçi
|
361
|
19 (eski 6040 parsel)
|
Kahvehane
|
87,35
|
-
|
2
|
3
|
163.500,00+KDV
|
14.715,00
|
2.000,00
|
22
|
Menteşe
|
Cedit
|
Köyiçi
|
300
|
9
|
Kahvehane
|
57,40
|
-
|
23/A
|
3
|
213.000,00+KDV
|
19.170,00
|
2.000,00
|
23
|
Menteşe
|
Cedit
|
Köyiçi
|
300
|
9
|
İşyeri
|
25,00
|
-
|
23/B
|
3
|
150.250,00
|
13.522,50
|
2.000,00
|
24
|
Menteşe
|
Düğerek
|
Köyiçi
|
1482
|
1
|
Açık Etkinlik Alanı
|
1.453,41
|
-
|
-
|
3
|
60.000,00+KDV
|
5.400,00
|
1.500,00
|
25
|
Menteşe
|
Kafaca
|
Tınaz
|
267
|
1
|
İçinde Su Sarnıcı Bulunan Harman Yeri
|
9.468,59
(Su Sarnıcının bulunduğu alanın dışında kalan kısım)
|
-
|
-
|
3
|
14.250,00
|
1.282,50
|
500,00
|
26
|
Menteşe
|
Karabağlar
|
Ova
|
741
|
74
|
Araç Depolama Alanı
|
640,00
|
-
|
-
|
3
|
213.000,00+KDV
|
19.170,00
|
2.000,00
|
27
|
Menteşe
|
Kıran
|
-
|
360
|
9
|
İşyeri
|
70,00
|
-
|
-
|
3
|
42.000,00
|
3.780,00
|
1.500,00
|
28
|
Menteşe
|
Muslihittin
|
Dirgeme Yolu (Yeni Otogar Alanı)
|
432
|
271
|
Bilet Satış Yeri ve Depo
|
7,63+10,97
|
5-21
|
-
|
5
|
67.200,00+KDV
|
10.080,00
|
1.500,00
|
29
|
Menteşe
|
Muslihittin
|
Dirgeme Yolu (Yeni Otogar Alanı)
|
432
|
271
|
Bilet Satış Yeri ve Depo
|
8.09+8,79
|
11-27
|
-
|
5
|
67.200,00+KDV
|
10.080,00
|
1.500,00
|
30
|
Menteşe
|
Muslihittin
|
Dirgeme Yolu (Yeni Otogar Alanı)
|
432
|
271
|
Bilet Satış Yeri ve Depo
|
7,67+7,77
|
12-28
|
-
|
5
|
67.200,00+KDV
|
10.080,00
|
1.500,00
|
31
|
Menteşe
|
Muslihittin
|
Dirgeme Yolu (Yeni Otogar Alanı)
|
432
|
271
|
Bilet Satış Yeri ve Depo
|
7,67+9,81
|
13-29
|
-
|
5
|
73.200,00+KDV
|
10.980,00
|
1.500,00
|
32
|
Menteşe
|
Özlüce
|
Köyiçi (Kızılgöl)
|
255
|
1
|
Tarla
|
8.086,32
|
-
|
-
|
3
|
14.000,00
|
1.260,00
|
500,00
|
33
|
Ula
|
Gökçe
|
Ferek
|
208
|
1
|
Marangoz Atölyesi
|
255,00
|
-
|
-
|
3
|
115.200,00+KDV
|
10.368,00
|
2.000,00
|
34
|
Ula
|
Karabörtlen
|
Köyiçi
|
159
|
21
|
Kahvehane
|
80,00
|
-
|
-
|
3
|
53.000,00+KDV
|
4.770,00
|
1.500,00
2. İhale dokümanları (Şartname ve ekleri, Adres Beyanı, Yer Görme ile Borcu Yoktur Belgeleri) Orhaniye Mahallesi, Bülent Önüçan Sok. No:2 Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı) Menteşe/MUĞLA adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname ve ekleri bedeli karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
3. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
|
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
a. Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası,
b. Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır),
c. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile imza beyannamesi,
|
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
a. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin ihale ilan tarihinden önce kurulmuş/tescil edilmiş olduğunu gösterir sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü,
b.Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile imza beyannamesi,
c.Vergi kimlik numarası,
|
C) ORTAK BELGELER:
a.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,
b.Türkiye'de tebligat için adres beyanı,
c.İdare ve istekliler tarafından onaylı şartname ve ekleri,
ç.İstekliler tarafından onaylı yer görme belgesi,
d.Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliğince onaylanmış belge,
e. Şartname ve eklerinin satın alındığına ilişkin belge,
f. 'Bilet Satış Yeri ve Depo' nitelikli taşınmazın ihale başvuruları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen B-1/D-1/F-1/F-2 Yetki Belgelerinden herhangi biri,
g. Ticari Taksi Bekleme Yerleri için Kooperatif, Birlik ve Adi Ortaklık dışında başvuru kabul edilmeyecektir.(Başvuru yapacak isteklilerin toplam üye sayısı Ticari Taksi Bekleme Yerleri için belirlenen araç kapasite sayısından az olamaz.)
ğ. İhale ilan metninin 24. sırasında yer alan taşınmazın başvurusu için spor kulüpleri ve spor amaçlı kurulmuş kulüp ve dernekler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.
|
Ç) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:
a.Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,
b.İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.
|
D) YABANCI KATILIMCILAR:
Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini taşıması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
4. İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 26.09.2025 Cuma günü saat 17.00'a kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
5. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir.
6. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameye haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
7. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
8. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların kiralanmasında Şartname hükümleri uygulanacaktır.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02291644