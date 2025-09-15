Haberler Resmi İlan Haberleri MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;

  1. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan aşağıda nitelikleri, kira süreleri, yıllık tahmini kira ve geçici teminat bedelleri belirtilen 34 (Otuz Dört) adet taşınmaz; 30.09.2025 Salı Günü saat 14.00'te Orhaniye Mahallesi Bülent Önüçan Sokak Dış Kapı No:2 Menteşe/MUĞLA adresindeki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde bulunan 'Çok Amaçlı Salon'da, İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre 'Açık Teklif Usulü' ile ilanda belirtilen sıraya göre kiralanmak üzere ihale edilecektir.

S.N.

İLÇE

MAHALLE

MEVKİ

ADA

PARSEL

NİTELİK

ALAN (m²)

BAĞ. BÖL. NO

KAPI NO

KİRA SÜRESİ (Yıl)

YILLIK TAHMİNİ BEDEL(₺)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (₺)

ŞARTNAME BEDELİ (₺)

1

Bodrum

Gökpınar

Köyiçi

200

36

İşyeri

32,40

-

-

3

209.000,00

18.810,00

2.000,00

2

Bodrum

Torba

Torba

153

60

İşyeri

16,00

19

-

3

83.000,00

7.470,00

1.500,00

3

Bodrum

Torba

Torba

153

60

İşyeri

16,00

20

-

3

83.000,00

7.470,00

1.500,00

4

Bodrum

Torba

Torba

153

60

İşyeri

16,00

21

-

3

83.000,00

7.470,00

1.500,00

5

Bodrum

Torba

Torba

153

60

Ayakkabıcı

22,00

45

-

3

108.000,00+KDV

9.720,00

2.000,00

6

Bodrum

Torba

Torba

153

60

Ticari Taksi Bekleme Yeri

(16 Araçlık) Şoför Bekleme Kabini

-

51

-

3

507.000,00+KDV

45.630,00

2.000,00

7

Bodrum

Turgutreis

-

729

4

İşyeri

İşyeri:369,00

Depo:129,00

Açık Alan:107,63

1

-

3

2.129.000,00

191.610,00

2.000,00

8

Bodrum

Turgutreis

-

729

4

İşyeri

188,00

6

-

3

959.000,00

86.310,00

2.000,00

9

Bodrum

Turgutreis

-

729

4

İşyeri

39,00

7

-

3

330.000,00

29.700,00

2.000,00

10

Dalaman

Kayadibi

Cami

157

25

Kahvehane

48,00

-

-

3

25.500,00+KDV

2.295,00

1.000,00

11

Datça

Kızlan

Köyiçi

324

4 (Eski 2906 parsel)

Kahvehane

45,00

-

-

3

99.000,00+KDV

8.910,00

1.500,00

12

Datça

Kızlan

Köyiçi

324

4 (Eski 2906 parsel)

Lokanta

41,00

-

-

3

86.000,00+KDV

7.740,00

1.500,00

13

Fethiye

Eldirek

Köyiçi

140

9

İşyeri

67,50

-

-

3

73.000,00

6.570,00

1.500,00

14

Fethiye

Günlükbaşı

Karagedik

-

3965

Hayvansal Yan Ürünler Deposu

24,00

-

3

3

7.200,00+KDV

648,00

500,00

15

Fethiye

Karaçulha

Toptancı Hali

-

-

İşyeri

54,00

-

16-f

5

120.000,00

18.000,00

2.000,00

16

Fethiye

Karaçulha

Toptancı Hali

-

-

İşyeri

28,00

-

13-g

5

84.000,00

12.600,00

1.500,00

17

Fethiye

Karaçulha

Toptancı Hali

-

-

İşyeri

60,00

-

6-h

5

120.000,00

18.000,00

2.000,00

18

Fethiye

Karaçulha

Toptancı Hali

-

-

İşyeri

Kapalı Alan:147,52 Açık Alan:33,40

-

1-P

3

953.000,00

85.770,00

2.000,00

19

Fethiye

Kesikkapı

-

1007

5

Büfe ve Çay Bahçesi

85,00

-

-

3

167.000,00+KDV

15.030,00

2.000,00

20

Marmaris

Söğüt

Palamutaltı

294

11

Restoran

Kapalı Alan:81,00 Açık Alan:200,00

-

-

3

440.000,00+KDV

39.600,00

2.000,00

21

Menteşe

Bayır

Köyiçi

361

19 (eski 6040 parsel)

Kahvehane

87,35

-

2

3

163.500,00+KDV

14.715,00

2.000,00

22

Menteşe

Cedit

Köyiçi

300

9

Kahvehane

57,40

-

23/A

3

213.000,00+KDV

19.170,00

2.000,00

23

Menteşe

Cedit

Köyiçi

300

9

İşyeri

25,00

-

23/B

3

150.250,00

13.522,50

2.000,00

24

Menteşe

Düğerek

Köyiçi

1482

1

Açık Etkinlik Alanı

1.453,41

-

-

3

60.000,00+KDV

5.400,00

1.500,00

25

Menteşe

Kafaca

Tınaz

267

1

İçinde Su Sarnıcı Bulunan Harman Yeri

9.468,59

(Su Sarnıcının bulunduğu alanın dışında kalan kısım)

-

-

3

14.250,00

1.282,50

500,00

26

Menteşe

Karabağlar

Ova

741

74

Araç Depolama Alanı

640,00

-

-

3

213.000,00+KDV

19.170,00

2.000,00

27

Menteşe

Kıran

-

360

9

İşyeri

70,00

-

-

3

42.000,00

3.780,00

1.500,00

28

Menteşe

Muslihittin

Dirgeme Yolu (Yeni Otogar Alanı)

432

271

Bilet Satış Yeri ve Depo

7,63+10,97

5-21

-

5

67.200,00+KDV

10.080,00

1.500,00

29

Menteşe

Muslihittin

Dirgeme Yolu (Yeni Otogar Alanı)

432

271

Bilet Satış Yeri ve Depo

8.09+8,79

11-27

-

5

67.200,00+KDV

10.080,00

1.500,00

30

Menteşe

Muslihittin

Dirgeme Yolu (Yeni Otogar Alanı)

432

271

Bilet Satış Yeri ve Depo

7,67+7,77

12-28

-

5

67.200,00+KDV

10.080,00

1.500,00

31

Menteşe

Muslihittin

Dirgeme Yolu (Yeni Otogar Alanı)

432

271

Bilet Satış Yeri ve Depo

7,67+9,81

13-29

-

5

73.200,00+KDV

10.980,00

1.500,00

32

Menteşe

Özlüce

Köyiçi (Kızılgöl)

255

1

Tarla

8.086,32

-

-

3

14.000,00

1.260,00

500,00

33

Ula

Gökçe

Ferek

208

1

Marangoz Atölyesi

255,00

-

-

3

115.200,00+KDV

10.368,00

2.000,00

34

Ula

Karabörtlen

Köyiçi

159

21

Kahvehane

80,00

-

-

3

53.000,00+KDV

4.770,00

1.500,00

2. İhale dokümanları (Şartname ve ekleri, Adres Beyanı, Yer Görme ile Borcu Yoktur Belgeleri) Orhaniye Mahallesi, Bülent Önüçan Sok. No:2 Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi (Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı) Menteşe/MUĞLA adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname ve ekleri bedeli karşılığında aynı adresten temin edilebilir.

3. İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

a. Kimlik Sureti ve T.C Kimlik Numarası,

b. Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır),

c. Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile imza beyannamesi,

B) TÜZEL KİŞİLERDEN:

a. Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, dernekler müdürlüğünden veya ilgili makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin ihale ilan tarihinden önce kurulmuş/tescil edilmiş olduğunu gösterir sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü,

b.Temsil durumunda vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile imza beyannamesi,

c.Vergi kimlik numarası,

C) ORTAK BELGELER:

a.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

b.Türkiye'de tebligat için adres beyanı,

c.İdare ve istekliler tarafından onaylı şartname ve ekleri,

ç.İstekliler tarafından onaylı yer görme belgesi,

d.Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliğince onaylanmış belge,

e. Şartname ve eklerinin satın alındığına ilişkin belge,

f. 'Bilet Satış Yeri ve Depo' nitelikli taşınmazın ihale başvuruları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen B-1/D-1/F-1/F-2 Yetki Belgelerinden herhangi biri,

g. Ticari Taksi Bekleme Yerleri için Kooperatif, Birlik ve Adi Ortaklık dışında başvuru kabul edilmeyecektir.(Başvuru yapacak isteklilerin toplam üye sayısı Ticari Taksi Bekleme Yerleri için belirlenen araç kapasite sayısından az olamaz.)

ğ. İhale ilan metninin 24. sırasında yer alan taşınmazın başvurusu için spor kulüpleri ve spor amaçlı kurulmuş kulüp ve dernekler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.

Ç) İŞ ORTAKLIĞI OLMASI HALİNDE:

a.Noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,

b.İş ortaklığında her bir ortağın (A) ve/veya (B) ile (C) bölümlerinde istenen belgeleri ayrı ayrı sunmaları zorunludur.

D) YABANCI KATILIMCILAR:

Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini taşıması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

4. İhaleye katılacakların, istenilen belgeleri 26.09.2025 Cuma günü saat 17.00'a kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Ancak; istekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37. maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderilebilirler. Postadaki gecikme nedeniyle Komisyon Başkanlığına ulaşmayan teklifler işleme konulmaz. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

5. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme feshedilir.

6. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameye haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

7. İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

8. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların kiralanmasında Şartname hükümleri uygulanacaktır.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02291644


