MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN;

C) ORTAK BELGELER:

a.2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

b.Türkiye'de tebligat için adres beyanı,

c.İdare ve istekliler tarafından onaylı şartname ve ekleri,

ç.İstekliler tarafından onaylı yer görme belgesi,

d.Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve 1. Hukuk Müşavirliğince onaylanmış belge,

e. Şartname ve eklerinin satın alındığına ilişkin belge,

f. 'Bilet Satış Yeri ve Depo' nitelikli taşınmazın ihale başvuruları için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen B-1/D-1/F-1/F-2 Yetki Belgelerinden herhangi biri,

g. Ticari Taksi Bekleme Yerleri için Kooperatif, Birlik ve Adi Ortaklık dışında başvuru kabul edilmeyecektir.(Başvuru yapacak isteklilerin toplam üye sayısı Ticari Taksi Bekleme Yerleri için belirlenen araç kapasite sayısından az olamaz.)

ğ. İhale ilan metninin 24. sırasında yer alan taşınmazın başvurusu için spor kulüpleri ve spor amaçlı kurulmuş kulüp ve dernekler dışında başvuru kabul edilmeyecektir.