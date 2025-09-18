T.C.SAMSUN 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/809

İLAN

Davacı Bora Ünyeli vekili Av. Can Mustafa Polatoğlu davalı AYSHE AL ABDULLAH-99160975488 aleyhine açılan boşanma davasının dava dilekçesinde özetle; Tarafların evli olduklarını, davalının eşi ve çocuğu ile ilgilenmediğini, cep telefonundan yabancı kişiler ile konuştuğunu ziynet eşyalarını da çalarak evden 2016 tarihinde ayrıldığını, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını, boşanmalarına karar verilmesini, müşterek çocuğun velayetinin babaya verilmesini talepve dava etmiştir. Dava dilekçesine karşı 2 HAFTA içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz, cevap vermediğiniz takdirde davayı inkar etmiş sayılacağınızın ihtarına,

Ön İnceleme Duruşma Günü20/11/2025 tarihinde saat 09:20'e bırakılmış olup, bırakılmış olup, HMK. 139. Maddesi uyarınca1- "a-) "Belirlenen gün ve saatte sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmasında hazır bulunmanız, gelmediğinizde karşı tarafın yargılamaya devam etmesi durumunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ,HMK 150. Maddesi gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli mazeretiniz olmaksızın duruşmaya gelmediğiniz takdirde gelen tarafça davanın takip edilmemesi veya her iki tarafın da gelmemesi halinde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceğinin, dilekçelerde belirtikleri ancak sunmadıkları belgeleri sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklama yapmaları için6100 Sayılı HMK 139 maddesi gereğince tebliğinden itibaren 2 HAFTALIK KESİN SÜRE verilmesine, kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verileceği,

Davalı AYSHE AL ABDULLAH tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş, davalıya ön inceleme duruşması ile dava dilekçesinin İLAN tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ihtar ve tebliğ olunur. 26/08/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02296435