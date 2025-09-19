T.C. İSTANBUL 4. ÇOCUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2023/629 Esas

KARAR NO : 2024/538

Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/10/2024 tarihli ilamı ile SSÇ ALİ HAMO hakkında 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına hükmedilmiş olup; Abdulaziz ve Nedime oğlu, 01/10/2008 HALEP doğumlu. SSÇ ALİ HAMO tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli karartebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLÂN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 17/09/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02296741