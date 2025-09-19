T.C. İstanbul Anadolu 8. TÜKETİCİ MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/308 Esas

DAVALI : NEJDET DURMAZ

Davacı aleyhinize açılan Satıcının Açtığı İtirazın İptali davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz dosyası davacısı Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş davalısı Nejdet Durmaz yönünden dava konusu itirazın iptali davası olup;

Davalı ile imzalanan sözleşmeye istinaden kredi kartı kullandırıldığı, davalıya gönderilen ihtarnameye rağmen davalının ödeme gerçekleştirmediği borç ödenmediğinden icra takibi başlatıldığını, davalının itiraz ettiği ve takibin durması üzerine işbu davanın açıldığı, alınan bilirkişi raporundadavaya konu icra dosyasında talebe bağlı kalınarak toplamda 20.894,88 TL borçlu olduğunuz yönünde bilirkişi raporu tanzim edilmiştir.

İlanen özeti tebliğ edilen işbu dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile davaya cevap verilebileceği aksi taktirde davaya itiraz hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, duruşmanın 09/12/2025 günü saat 14:00'da mahkememiz duruşma salonunda gerçekleştirileceği, bilirkişi raporu, dava dilekçesi ve tensip zaptı duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02297074