İLAN

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

22. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2024/389 Esas

KARAR NO : 2024/1843

DAVALI : SEMRA BAŞAR TC NO 52684173174

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 22. Hukuk Dairesinin 19.09.2024 tarih 2024/389 Esas 2024/1843 sayılı kararı ile davacılar vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanunun 353/1-b-1 maddesi uyarınca ESASTAN REDDİNE, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Yargıtay ilgili hukuk dairesinde temyiz yolu açık olmak üzere verilen karara karşı iki haftalık süre içerisinde temyiz yoluna başvurabileceği,

Dairemizin 19.09.2024 gün ve 2024/389 Esas 2024/1843 sayılı ilamına karşı davacılar vekili Av. Mustafa Yumuşak tarafından 14.10.2024 tarihinde temyiz talebinde bulunulmuş, temyiz dilekçesine karşı iki haftalık süre içerisinde cevap verilebileceğine ilişkin davalı Semra Başar'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02298145