T.C.

SİLİVRİ

1. İNFAZ HAKİMLİĞİ

Sayı : E.92493448-2025/1760-İnfaz Hâkimliği Dosyası 18.09.2025

İLAN

SİLİVRİ 1. İNFAZ HAKİMLİĞİ

2025/1760 ESAS

Akif ÖZGÜR'ün tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden, aşağıda detayları belirtilen hapis cezasının 10 yıllık süre içerisinde infaz edilemediğinden ceza zamanaşımına uğradığına yönelik Hakimliğimizin 28.03.2025 tarih 2025/1760 Esas, 2025/1940 sayılı kararının ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

K A R A R : Gerekçeleri yukarıda açıklandığı üzere;

1-Hükümlü AKİF ÖZGÜR hakkında Silivri 1.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2008/433 esas, 2009/969 karar sayılı ilamı ile Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek suçundan verilen sırasıyla 330 gün hapis cezasına ve kamuya yararlı bir işte çalıştırma tedbirine çevrilen bakiye 6.600 TL kalan 7.200 TL adli para cezası ile ilgili olarak 10 YILLIK CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN DOLDUĞUNA

2-TCK'nun 68/1-e maddesi gereğince Silivri 1.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2008/433 esas, 2009/969 karar sayılı ilamı ile verilen sırasıyla 330 gün hapis cezasına ve kamuya yararlı bir işte çalıştırma tedbirine çevrilen bakiye 6.600 TL kalan 7.200 TL adli para cezasının İNFAZ EDİLMEMESİNE,

Dair, yapılan inceleme sonucunda, kararın tebliğinden itibaren 7499 sayılı Kanunun 37/5-ç ve 37/2. Maddeleri ile 5271 sayılı Yasanın 268/1 ve 4675 sayılı Yasanın 6/5. Maddeleri uyarınca 2 hafta içerisinde Hakimliğimize gönderilecek bir dilekçe ile veya Cezaevi katibine müracaat ile düzenlettirilecek bir tutanak ile Silivri Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere evrak üzerinde karar verildi.

İLGİLİ KİŞİ: AKİF ÖZGÜR - Halil ve Vasfiye oğlu, 16.02.1978 doğumlu, T.C. No: 26440608606

BİLİNEN SON ADRES: Gümüşyaka Mah. Karacaoğlan Cad. Sidal Sitesi No: 34B2 Silivri / İSTANBUL

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02297849