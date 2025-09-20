İ L A N

T.C. SİLİVRİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/262 Esas 11.09.2025

Davacılar AHMET GÜMÜŞPINAR, ALİ KARAKARTAL, GÜLŞEN GEZGİN, HAKAN GÜMÜŞPINAR, HİLAL SÜNTER ile davalılar İLGİLİ KİŞİ FATMA, İLGİLİ KİŞİ MACİDE arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul İli, Silivri İlçesi, Akören Mah 3185 ada 3 parsel sayılı taşınmaza ilişkin Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası açılmış olması nedeniyle dava konusu taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememiz dosyasına müracaat etmeleri T.M.K'nın 713. Maddesi gereğince ilan olunur. 11/09/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02297583