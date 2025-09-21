- İ L A N -

HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN :

Esas No : 2015/441

Dosya No : 2025/871

Sanık : CENK ÇİFTÇİLER : İdris ve Fatma oğlu , 11/09/1988 Antakya d.lu Hatay Kumlu Aydınbahçe n.k

Suç : 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet

Suç Tarihi : 22/10/2014-12/09/2014-10/12/2014-30/11/2014-

20/01/2015-24/12/2014-29/09/2014

Suç Yeri : Hatay/ Merkez

Kanun Maddesi : 5607 SY 3/18-son , 3/10, TCK .43/1, 3/23,, 62/1, 52/2, 53/1

Sanığa Verilen Hüküm : 1 YIL 6 AY 22 GÜN HAPİS (ERTELİ )60 TL ADLİ PARA CEZASI

Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Ulusal Gazetede ve Genel internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, Temyiz Kanun Yoluna başvurabileceği , yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

