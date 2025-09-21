KASTAMONU İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

60 TON/SAAT KAPASİTELİ ASFALT PLENTİNİN SATILMASI

Merkez İlçe Çerçi Köyü sınırları içersinde 101 ada, 1 parsel üzerinde kurulu DMBR-127 Kurum sicil nolu, demirbaş ambarına kayıtlı mevcut 60 Ton/saat kapasiteli asfalt plentinin ekonomik ömrünü doldurması sebebiyle servis dışı bırakılarak belirlenen muhammen bedeli üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2- Asfalt plentinin muhammen bedeli KDV hariç 7.000.000,00 TL olup, geçici teminatı 210.000,00 TL. dir

3- İhale 07.10.2025 Salı günü saat 11.10'da, İl Özel İdaresi İl Genel Meclis binası toplantı salonunda Encümenimiz tarafından yapılacaktır.

4- İhale şartnamesi ile diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak temin edilebilir.

5- İhaleye katılmak isteyenlerin;

Yerleşim yeri belgesi,(İkametgah) 2025 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü, Vekaleten katılanlar için 2025 yılına ait noter tasdikli vekaletname, İhaleye ortak olarak katılacakların 2025 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi. İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya 2025 yılı onaylı sureti. Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 06.10.2025 tarihi saat 17:30'a kadar İl Özel İdaresi Hizmet Binasında bulunan Encümen Müdürlüğüne vereceklerdir.

6- İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7- Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

İlan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02297040