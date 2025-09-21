Giriş Tarihi: 22.09.2025 00:00
T.C. ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2025/437,436,435,357,438,421,423,419,348, 346, 298, 2025/319,2025/334, 2025/338, 2025/339 Esas sayılı dosyalar.
KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
Ordu ili Kabadüz İlçesi Kirazdere Mahallesi 1378 ada 23 parsel,
Ordu ili Kabadüz İlçesi Kirazdere Mahallesi 1378 ada 20 parsel,
Ordu ili Kabadüz İlçesi Kirazdere Mahallesi 1378 ada 21 parsel,
Ordu ili Kabadüz İlçesi Kirazdere Mahallesi 1378 ada 64 parsel,
Ordu ili Kabadüz İlçesi Kirazdere Mahallesi 1379 ada 3 parsel,
Ordu ili Kabadüz İlçesi Gülpınar Mahallesi 1087 ada 8 parsel,
Ordu ili Kabadüz İlçesi Gülpınar Mahallesi 1087 ada 23 parsel,
Ordu ili Kabadüz İlçesi Gülpınar Mahallesi 1087 ada 4 parsel,
Ordu ili Kabadüz İlçesi Yokuşdibi Mahallesi 1235 ada 12 parsel,
Ordu ili Kabadüz İlçesi Yokuşdibi Mahallesi 1235 ada 49 parsel
Ordu ili, Altınordu ilçesi, Altunyurt Mahallesi, 3123 ada 16 parsel,
Ordu ili, Altınordu ilçesi, Kovancı Mahallesi, 3369 ada 20 parsel,
Ordu ili, Altınordu ilçesi, Bayadı Mahallesi, 211 ada 21 parsel,
Ordu ili, Altınordu ilçesi, Bayadı Mahallesi, 210 ada 20 parsel,
Ordu ili, Altınordu ilçesi, Bayadı Mahallesi, 211 ada 12 parsel sayılı taşınmazlar hakkında, mahkememizin yukarıda esası belirtilen dosyaları üzerinden kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur. 03.09.2025
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02297424