İ L A N

T.C. TRABZON 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/415 Esas

DAVALI : EVELYN KÜTT (02/12/1986 doğum tarihli, Estonya doğumlu Einar ve Kirke'den olma)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında; HMK 147/2 maddesi gereğince belirlenen 21/11/2025 günü saat: 09:30'da geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sonra erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02296606