Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. ANTALYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 23.09.2025 00:00

T.C. ANTALYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ANTALYA

4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli, Kepez İlçesi, Gaziler Mah, 28266 Ada 6 Parsel sayılı taşınmaz satılacaktır. Taşınmazın güneyinde 7 parsel batısında 2 parsel, kuzeyinde 5 parsel, 319 sokak ve doğusunda ise 318 sokak bulunmaktadır. Taşınmaza 319 ve 318 sokakların kesiştiği noktada asfalt yolla ulaşılmaktadır. Parsel topoğrafik olarak düz olup, üzerinde çeşitli ağaçlar, 5 adet plastik çiçek serası, 1 adet sondaj bulunmakta olup bir kısmı da boş durumdadır. Parsel üzerinde 5 adet plastik sera bulunmaktadır.

Adresi : Gaziler Mah. 318 Sk. Kepez / ANTALYA

Yüzölçümü : 10.390,08 m2

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan taşınmazın numarataj krokisi yoktur

Kıymeti : 34.027.512,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 11:21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 11:21

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 11:21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 11:21

19/09/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02297785

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. ANTALYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz