T.C. ANTALYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Antalya İli, Kepez İlçesi, Gaziler Mah, 28266 Ada 6 Parsel sayılı taşınmaz satılacaktır. Taşınmazın güneyinde 7 parsel batısında 2 parsel, kuzeyinde 5 parsel, 319 sokak ve doğusunda ise 318 sokak bulunmaktadır. Taşınmaza 319 ve 318 sokakların kesiştiği noktada asfalt yolla ulaşılmaktadır. Parsel topoğrafik olarak düz olup, üzerinde çeşitli ağaçlar, 5 adet plastik çiçek serası, 1 adet sondaj bulunmakta olup bir kısmı da boş durumdadır. Parsel üzerinde 5 adet plastik sera bulunmaktadır. Adresi : Gaziler Mah. 318 Sk. Kepez / ANTALYA Yüzölçümü : 10.390,08 m2 İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan taşınmazın numarataj krokisi yoktur Kıymeti : 34.027.512,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir