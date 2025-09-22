Giriş Tarihi: 23.09.2025 00:00
Örnek No:55*
T.C.
ANTALYA
4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/14 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İli, Kepez İlçesi, Gaziler Mah, 28266 Ada 6 Parsel sayılı taşınmaz satılacaktır. Taşınmazın güneyinde 7 parsel batısında 2 parsel, kuzeyinde 5 parsel, 319 sokak ve doğusunda ise 318 sokak bulunmaktadır. Taşınmaza 319 ve 318 sokakların kesiştiği noktada asfalt yolla ulaşılmaktadır. Parsel topoğrafik olarak düz olup, üzerinde çeşitli ağaçlar, 5 adet plastik çiçek serası, 1 adet sondaj bulunmakta olup bir kısmı da boş durumdadır. Parsel üzerinde 5 adet plastik sera bulunmaktadır.
Adresi : Gaziler Mah. 318 Sk. Kepez / ANTALYA
Yüzölçümü : 10.390,08 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmayan taşınmazın numarataj krokisi yoktur
Kıymeti : 34.027.512,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2025 - 11:21
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 11:21
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2025 - 11:21
Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 11:21
19/09/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
