İ L A N

T.C. ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/303 Esas

DAVALI : OĞUZLAR UNLU MAMULLER İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-Mersis No:0636035747400016-Ticaret Sicil:30503-BÜYÜKDERE MH.MERCAN ADASI SK.NO:2 A A BLOK APT.ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

DAVA : İtirazın İptali (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ : 10/04/2025

İLANIN KONUSU:Dava dilekçesi, tensip zaptı ile duruşma gününün tebliği hakkında.

Davacı tarafından davalı şirket aleyhine açılan İtirazın İptali (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) davasına ilişkin olarak;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkili şirketin inşaat malzemeleri satış işi ile iştigal ettiğini, davalı tarafın müvekkili şirketten yaptığı inşaatlarda kullanmak üzere bir kısım inşaat malzemelerini satın ve teslim aldığını, karşılığında ise 31/10/2028 keşide tarihli 30.000,00-TL, 30/11/2018 keşide tarihli 30.000,00-TL ve 31/12/2018 keşide tarihli 35.000,00-TL miktarlı üç adet çeki düzenleyerek müvekkili şirkete teslim ettiğini, davalı hakkında icra takibinde bulunulduğunu, davalı tarafından takibe itiraz edildiğini ve icra takibinin durduğunu, fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla, davalının Eskişehir 1.İcra Müdürlüğü'nün 2023/7724 Esas sayılı dosyasına yapmış olduğu itirazın iptali ile takibin devamına, itirazında haksız ve kötüniyetli olan davalı aleyhine % 20 oranında icra inkar tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce dava dilekçesi, tensip zaptı ile duruşma gününü bildirir davetiye sistemde kayıtlı tüm adreslere tebliğe çıkarılmış ancak adreslerin tebliğ imkansızlığı nedeniyle tebliğ işleminin yapılamadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle 17/09/2025 tarihli ara karar ile T.K'nın 28. maddesi gereği dava dilekçesi, tensip zaptı ile duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 04/12/2025 günü saat:09:24'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK 139 md uyarınca sulh için hazırlık yapmanız, duruşmaya gelmediğinizde yargılamanın devamı halinde yokluğunuzdaki işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren iki hafta kesin sürede cevap dilekçesi sunulabileceği, bu hususları kesin sürede yerine getirmediğinizde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02299805