İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği İlişkileri Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Avrupa Birliği İlişkileri Şube Müdürlüğünün teşkilat yapısı ve bu yapıda yer alanların görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esas ve usulleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a. Büyükşehir Belediye Meclisi: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisini,
b. Çalışan Personel: Avrupa Birliği İlişkileri Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli memur, sözleşmeli personel, işçi statülü personel ile diğer personeli,
c. Daire Başkanı: Avrupa Birliği İlişkileri Şube Müdürlüğünün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,
ç. Kurum: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını,
d. Müdür Yardımcısı: Avrupa Birliği İlişkileri Şube Müdürlüğünde, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde görev yapan kadrolu Müdür Yardımcısını,
e. Şef: Avrupa Birliği İlişkileri Şube Müdürlüğünde kadrolu Şefi,
f. Şube Müdürlüğü: Avrupa Birliği İlişkileri Şube Müdürlüğünü,
g. Şube Müdürü: Avrupa Birliği İlişkileri Şube Müdürlüğünde görev yapan Şube Müdürünü ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Teşkilat
MADDE 5 – (1) Avrupa Birliği İlişkileri Şube Müdürlüğü idari teşkilatı; şube müdürü, müdür yardımcısı, şef, memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici işçi ve diğer personelden oluşur.
(2) Birim içi teşkilat yapıları, şef görevlendirmesi usulüne uygun olarak yapılır.
Şube müdürlüğünün görevleri
MADDE 6- (1) Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
Şube müdürünün görevleri
MADDE 7 – (1) Şube Müdürünün görevleri şunlardır:
a. Çalışmaları yazılı ve sözlü talimatlarla yürütmek,
b. Şube Müdürlüğünü sevk ve idare etmek, Müdürlüğün disiplinini sağlamak,
c. Personel arasında görev dağılımı yapmak,
ç. Şube Müdürlüğünde çalışan personelin amiri olarak, her statüdeki personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,
d. Şube Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını mer'i mevzuat çerçevesinde belirlemek,
e. Şube Müdürlüğü bünyesindeki şefliklerin iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetmek,
f. Şube Müdürlüğü ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,
g. Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Şube müdürünün yetkileri
MADDE 8 – (1) Şube Müdürünün yetkileri şunlardır:
Şube müdürünün sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Şube Müdürü; görevlerinin yerine getirilmesinden, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.
Müdür yardımcısı
MADDE 10 – (1) Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.
(2) Şube Müdürüne karşı sorumludur.
Şef
MADDE 11 – (1) Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.
(2) Bağlı bulunduğu üst makama karşı sorumludur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hususlar
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
MADDE 13 – (1) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2016 tarihli ve 1650 sayılı kararı ile kabul edilen Avrupa Birliği İlişkileri Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.
