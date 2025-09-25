İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği İlişkileri Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Avrupa Birliği İlişkileri Şube Müdürlüğünün teşkilat yapısı ve bu yapıda yer alanların görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a. Büyükşehir Belediye Meclisi: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisini,

b. Çalışan Personel: Avrupa Birliği İlişkileri Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli memur, sözleşmeli personel, işçi statülü personel ile diğer personeli,

c. Daire Başkanı: Avrupa Birliği İlişkileri Şube Müdürlüğünün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,

ç. Kurum: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını,

d. Müdür Yardımcısı: Avrupa Birliği İlişkileri Şube Müdürlüğünde, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde görev yapan kadrolu Müdür Yardımcısını,

e. Şef: Avrupa Birliği İlişkileri Şube Müdürlüğünde kadrolu Şefi,

f. Şube Müdürlüğü: Avrupa Birliği İlişkileri Şube Müdürlüğünü,

g. Şube Müdürü: Avrupa Birliği İlişkileri Şube Müdürlüğünde görev yapan Şube Müdürünü ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat

MADDE 5 – (1) Avrupa Birliği İlişkileri Şube Müdürlüğü idari teşkilatı; şube müdürü, müdür yardımcısı, şef, memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici işçi ve diğer personelden oluşur.

(2) Birim içi teşkilat yapıları, şef görevlendirmesi usulüne uygun olarak yapılır.

Şube müdürlüğünün görevleri

MADDE 6- (1) Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

Avrupa Birliği müktesebatının yerel yönetimleri ilgilendiren konular ile mali yardımlara ilişkin kurumdaki genel koordinasyonu sağlamak ve kurum politikasını belirmek, Fon ve hibe projeleri ile ilgili araştırma yapmak; kurum, bağlı kuruluş ve ilgili kuruluşların fon ve hibe projeleri ile ilgili yürüttüğü süreçlerde koordinasyonu sağlamak.

Şube müdürünün görevleri

MADDE 7 – (1) Şube Müdürünün görevleri şunlardır:

a. Çalışmaları yazılı ve sözlü talimatlarla yürütmek,

b. Şube Müdürlüğünü sevk ve idare etmek, Müdürlüğün disiplinini sağlamak,

c. Personel arasında görev dağılımı yapmak,

ç. Şube Müdürlüğünde çalışan personelin amiri olarak, her statüdeki personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,

d. Şube Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını mer'i mevzuat çerçevesinde belirlemek,

e. Şube Müdürlüğü bünyesindeki şefliklerin iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetmek,

f. Şube Müdürlüğü ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

g. Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Şube müdürünün yetkileri

MADDE 8 – (1) Şube Müdürünün yetkileri şunlardır:

Şube Müdürlüğünün görevlerine ilişkin karar vermek, tedbir almak ve bu kararları uygulatmak, Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkilisi olmak, Şube Müdürlüğüne bağlı çalışanları denetlemek ve karşılaşılan aksaklıkları gidermek, Çalışan personelin yıllık izin kullanma dönemlerini tespit etmek.

Şube müdürünün sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Şube Müdürü; görevlerinin yerine getirilmesinden, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.

(2) Şube Müdürüne karşı sorumludur.

Şef

MADDE 11 – (1) Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.

(2) Bağlı bulunduğu üst makama karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 13 – (1) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2016 tarihli ve 1650 sayılı kararı ile kabul edilen Avrupa Birliği İlişkileri Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02300537