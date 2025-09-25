İ L A N

KINIK SULH CEZA HAKİMLİĞİ

Esas No : 2021/385 d. İş

Mahkememizce, KHALED ve ALHAMRİŞ oğlu, 1994 SURİYE doğumlu, HÜSEYİN ALHAMRİŞ'in İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 22/01/2021 tarihli idari para cezasına itiraz konulu dilekçesi hakkında verilen 17/11/2021 tarih ve 2021/385 d. İş sayılı kararı ile:

" İtiraz Eden İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 22/01/2021 tarih ve E-76020743-556.07-00007690476 sayılı idari para cezasına itirazının REDDİNE karar verilmiştir.

İtiraz edenin yokluğunda verilen karar tüm araştırmalara rağmen mevcut adresi bulunamadığından tebliğ edilememiş olması nedeniyle ilgiliye ilan yoluyla tebliğine karar verilmiş olmakla;

7201 S.Y' nin 31. Maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı,

İtiraz edene tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten başlayarak 2 hafta içerisinde, karara karşı, mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Bergama Sulh Ceza Hakimliğine İTİRAZ yasa yolu başvuru hakkı bulunduğu, ilanen tebliğ olunur. 24/06/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02301584