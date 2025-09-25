Giriş Tarihi: 26.09.2025 00:00
NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU KURULARAK TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR
İŞİN ADI: 100.000,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 360.000,00 TL. Geçici Teminatlı, Nilüfer Belediye sınırları dahilinde bulunan ve tasarrufu/mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede belirtilen alanlar üzerine Elektrikli Araç Şarj İstasyonu kurulması işinin 10 yıl süre ile kiralanması işi
TAŞINMAZIN BİLGİLERİ
|
Sıra No
|
Mahalle
|
Ada/Parsel
|
Şarj İstasyonu Adedi
|
Şarj İstasyonu Otopark Alanı
|
Cihaz Türü
|
Her bir Elektrikli Araç Şarj İstasyonu için belirlenen muhammen bedel
|
1
|
29 Ekim
|
2378 ada 8 parsel
|
1
|
2
|
DC
|
10.000,00 TL+KDV
|
2
|
Ahmet Yesevi
|
4115 ada park parsel
|
1
|
2
|
DC
|
10.000,00 TL+KDV
|
3
|
İhsaniye
|
2155 ada 3 parsel güneyi
|
1
|
2
|
DC
|
10.000,00 TL+KDV
|
4
|
Yüzüncüyıl
|
2301 ada 1 parsel kuzeyi
|
1
|
2
|
DC
|
10.000,00 TL+KDV
|
5
|
23 Nisan
|
8053 ada 1 parsel
|
1
|
2
|
DC
|
10.000,00 TL+KDV
|
6
|
Beşevler
|
719 ada 2 parsel batısı
|
1
|
2
|
DC
|
10.000,00 TL+KDV
|
7
|
İhsaniye
|
2159 ada 1 parsel güneyi
|
1
|
2
|
DC
|
10.000,00 TL+KDV
|
8
|
Konak
|
812 ada 5 parsel
|
1
|
2
|
DC
|
10.000,00 TL+KDV
|
9
|
Görükle
|
5276 ada 1 parsel kuzeybatısı
|
1
|
2
|
DC
|
10.000,00 TL+KDV
|
10
|
Ataevler
|
1399 ada 1 parsel kuzeyi
|
1
|
2
|
DC
|
10.000,00 TL+KDV
2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.
İhalesi Belediyemiz Encümeninde 08.10.2025 Çarşamba günü saat 14.00'de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İhaleye iştirak edecek şahısların;
a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
b)Kanuni ikametgahlarını gösterir belge (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),
c) Vekaleten başvurularda vekaletname,
d) Nüfus Cüzdan örneği,
İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;
a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
b)2025 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,
c)Vekaleten başvurularda vekaletname,
d)Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinde Encümenimize müracaatları ilan olunur.
