Haberler Resmi İlan Haberleri NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Giriş Tarihi: 26.09.2025 00:00

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU KURULARAK TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

İŞİN ADI: 100.000,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 360.000,00 TL. Geçici Teminatlı, Nilüfer Belediye sınırları dahilinde bulunan ve tasarrufu/mülkiyeti Belediyemize ait ekli listede belirtilen alanlar üzerine Elektrikli Araç Şarj İstasyonu kurulması işinin 10 yıl süre ile kiralanması işi

TAŞINMAZIN BİLGİLERİ

Sıra No

Mahalle

Ada/Parsel

Şarj İstasyonu Adedi

Şarj İstasyonu Otopark Alanı

Cihaz Türü

Her bir Elektrikli Araç Şarj İstasyonu için belirlenen muhammen bedel

1

29 Ekim

2378 ada 8 parsel

1

2

DC

10.000,00 TL+KDV

2

Ahmet Yesevi

4115 ada park parsel

1

2

DC

10.000,00 TL+KDV

3

İhsaniye

2155 ada 3 parsel güneyi

1

2

DC

10.000,00 TL+KDV

4

Yüzüncüyıl

2301 ada 1 parsel kuzeyi

1

2

DC

10.000,00 TL+KDV

5

23 Nisan

8053 ada 1 parsel

1

2

DC

10.000,00 TL+KDV

6

Beşevler

719 ada 2 parsel batısı

1

2

DC

10.000,00 TL+KDV

7

İhsaniye

2159 ada 1 parsel güneyi

1

2

DC

10.000,00 TL+KDV

8

Konak

812 ada 5 parsel

1

2

DC

10.000,00 TL+KDV

9

Görükle

5276 ada 1 parsel kuzeybatısı

1

2

DC

10.000,00 TL+KDV

10

Ataevler

1399 ada 1 parsel kuzeyi

1

2

DC

10.000,00 TL+KDV

2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye konulmuştur.

İhalesi Belediyemiz Encümeninde 08.10.2025 Çarşamba günü saat 14.00'de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bürosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İhaleye iştirak edecek şahısların;

a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

b)Kanuni ikametgahlarını gösterir belge (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),

c) Vekaleten başvurularda vekaletname,

d) Nüfus Cüzdan örneği,

İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin;

a)Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,

b)2025 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,

c)Vekaleten başvurularda vekaletname,

d)Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinde Encümenimize müracaatları ilan olunur.

www.nilufer.bel.tr

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02299885

