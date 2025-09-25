SONBAHAR'DA DÜZCE BAŞKA GÜZEL

YEŞİLİN HER TONU DÜZCE'DE DOĞASEVERLERİ BEKLİYOR

GÜNEYDE YAYLA VE ŞELALE, KUZEYDE TARİH VE DENİZ

Düzce'de sonbahar mevsiminin başlaması ile doğanın güzellikleri ortaya çıkmaya başladı. Yüzde 70'i ormanlarla kaplı olan klasik bir Karadeniz şehri olan Düzce'nin doğal güzelliklerini Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü anlattı: "Düzce her kesimden, her yaştan, ülkemizin dört bir yanından gelen kaşifler için hazır. Bu mükemmel doğayı turizm alanlarımızda ve tesislerimizde keşfedin."

Düzce'de takvimler sonbaharın ılık geçişi Eylül'ü gösterirken şehirde yeşilin her tonunu görmek mümkün. Batı Karadeniz'in en büyük ovalarından birine yerleşen şehir merkezinin dört tarafı ormanlarla kaplı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Düzce'yi anlatırken şunları söylüyor: "Güneyde şelaleler ve yaylalar ile çevrelenen Düzce'de tarihin izlerini kuzeyde konumlanan Konuralp'te, Karadeniz'in hırçın dalgalarını ise Akçakoca'da deneyimlemek isteyenleri Düzce'ye bekliyoruz."

TURİZMİN BAKİR CENNETİ DÜZCE

Düzce'nin turizm alanlarının saklı bir hazine olduğunu her fırsatta dile getiren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, son 6 yılda yapılan yatırımları anlatırken şu bilgileri paylaşıyor: "Batı Karadeniz'deki turizm yatırımları İstanbul'dan Ankara'ya giderken Sapanca'da, Ankara'dan İstanbul'a giderken ise Bolu'da bitiyor. Düzce tam bu güzergah üzerinde adeta saklı kalmış bir cennet. Biz bu konudaki potansiyelimizi hem korumak hem de ortaya çıkarmak için birçok girişim yaptık, yatırımların önünü açtık. Düzce gastronomisi, doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel çeşitliliği ile gezginler için büyük merak uyandıran bir şehirdir."

TESİSLEŞME DOĞASINA UYGUN ŞEKİLDE TASARLANIYOR

Düzce'de yatırım atağının Düzce Belediyesi koordinasyonunda devam ettiğini anlatan Başkan Dr. Faruk Özlü, doğasına uygun konaklama tesislerinde her geçen gün gelişme yaşandığını belirterek; "Şelale ve yaylalarda kamp alanları, bungalov tarzı konaklama alanları kazandırdık. Şehrin merkezine yakın nefes alacak noktaları kullanıma açtık. Bunun en güzel örneği merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan Korugöl Tabiat Parkı'dır. Yine Konuralp'te butik otelcilik hizmetlerini destekleyecek çalışmalar yürütüyoruz. Burada gastronomi alanında yenilikler planlıyoruz. Akçakoca'da ise bir otelimiz var, yine deniz turizminde doğaya zarar vermeden kamp kurulacak alanlar kazandırmaya özen gösteriyoruz. İki büyükşehire olan yakınlığı dolayısıyla Düzce'de hayat var, Düzce'de doğa var, Düzce'de her kesime hitap edecek huzurlu bir dinlenme ortamı var. Herkesi güzel Düzce'mize bekliyoruz" dedi.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02301806