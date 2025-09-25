İ L A N

T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/14 Esas

Davacı Mona Anette Lınder tarafından davalı Haydar Sıvacı aleyhine açılan maddi - manevi tazminat davasının yapılan yargılamasında davalı Haydar Sıvacı'nın gösterilen adreslerde bulunamadığı ve adresi de tespit edilemediğinden dava dilekçesi, tensip tutanağı, ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı Haydar Sıvacı'ya davacı Mona Anette Lınder'in açmış olduğu "fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 6100 Sayılı Yasanın 107. Maddesi Uyarınca şimdilik 3.000 TL maddi ve 30.000,00 TL Manevi Tazminatın 26/05/2021 olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili" talepli dava dilekçesi, 05/01/2024 tarihli tensip tutanağı, 02/09/2025 tarihli ön inceleme tutanağı ile mahkememizce 17/12/2025 günü saat 09:55'de yapılacak olan ön inceleme duruşmasına gelmedikleri taktirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceğinin, tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmesi durumunda gelmeyen taraf yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğinin, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkememize sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilebilmesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı hususunun ihtar ve tebliği TK nun 28. maddesi gereğince dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzer ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02299351