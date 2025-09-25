İ L A N

T.C.

ESKİŞEHİR

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2024/246 Ort. Gid. Satış

Eskişehir 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/3132 Esas-2023/3497 Karar sayılı dosyasında verilen satış kararı doğrultusunda satışa konu;

"Eskişehir ili Seyitgazi ilçesi Taşlık mahallesi 142 ada 10 parsel" taşınmazın 1. İhale tarihi 02/12/2025 saat 10:04 - 2. İhale Tarihi 29/12/2025 saat 10:04,

"Eskişehir İli Seyitgazi İlçesi Taşlık Mahallesi 144 ada 17 parsel" taşınmazın 1. İhale tarihi 02/12/2025 saat 11:04 - 2. İhale Tarihi 29/12/2025 saat 11:04 olarak belirlenmiştir. Artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilmekte olup;

Adresi tespit edilemeyen, Taşınmazda miras payı sahibi, bilinen ve tebliğ yapılamayan en son adresi Hürriyet mahallesi, Özlem sokak, no:19 Mihalgazi/Eskişehir olan, Eskişehir ili, Mihalgazi ilçesi, Merkez mahalle/köy, C:16, Aile S.N:257, S.N:18'de nüfusa kayıtlı, Sadık ve Döndü'den olma, 28/07/1964 Gümele doğumlu, 46240069988 T.C. Kimlik numaralı, Mehmet Ali AYDINLI'ya

İş bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 7 gün sonra satış ilanının tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 17/09/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02300635