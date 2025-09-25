T.C.

İZMİR

10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLANEN TEBLİGAT

ESAS NO: 2025/109 Esas

İzmir İli, Bornova İlçesi, Erzene Mahallesi, 274 Ada, 34 Parselde kayıtlı taşınmaz hissedarlarından Vitel Mire Papas oğlu, Can Peterson Papas için Türk Medeni Kanunu'nun 32 ve devamı maddeleri gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren altı (6) ay içinde Mahkememizin 2025/109 esas sayılı dosyasına müracaat etmesi, aksi takdirde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 588. maddesi gereğince tapu kaydının iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline ve ilgilinin gaipliğine karar verileceği tebliğ yerine geçmek üzere ilanen duyurulur. 22/09/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02300302