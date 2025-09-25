İ L A N

T.C. KOCAELİ 4. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Esas No: 2022/1892

Dahili Davalı: EMİNE AYVAZ - 63250195056 GENTZGASSE 25/44 WİEN1180 9847 /AVUSTURYA CUMHURİYETİ

Dahili Davalı: GÖKHAN GÜLŞEN - 18380702278 SİEBENBRUNNENFELDGASSE 1/35/2 WİEN 1050 9847 AVUSTURYA

Davacılar , MUVAFAK ALTUNOK, ÖZCAN ALTUNOK, RECAİ ALTUNOK ile Davalılar , AYŞE KALE, AYŞE PERKTAŞ, EMİNE AYVAZ, FATMA POLAT, GÖKHAN GÜLŞEN, GÖNÜL YÜKSEL, HATİCE ATSIZOĞLU, MUHSİN DÜNDAR, SEVİM ALTUNOK arasında mahkememizde görülmekte olan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Eski Hale Getirme İstemli) davası nedeniyle;

Mahkememizce uyap sisteminde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin duruşma günü: 03/02/2026 günü saat: 09:15'te duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02300557