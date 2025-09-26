T.C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2024/240 Esas

Davacılar İrfan Güneş, Nazlı Güneş'in mahkememize açmış olduğu dava ile dava konusu Evren İlçesi Çatal Pınar Köyü merkezde bulunan 285959 ada 3 parsel sayılı taşınmazın davalı Hazine ve Maliye Bakanlığı Evren Malmüdürlüğü adına olan tapu kaydının iptali ile davacılar adına yarı yarıya tapuya tesciline karar verilmesini talep etmiş olup, İlgililerin 3 ay içerisinde hak iddia ederek mahkemeye başvurabilecekleri ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02300241