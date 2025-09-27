İLAN

ALİAĞA İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/221 Esas

KARAR NO : 2024/237

İLGİLİKİŞİ : Baki KARADUMAN

KONU : Mahkememizin 23/06/2025 tarih ve 2024/221 Esas sayılı ek kararının İstinafı hk.

Mahkememizde açılan İhalenin Feshi davasında davacı Baki KARADUMAN'a muhtıra evrakı tebliğ olunamamış ve yine tüm aramalara rağmen açık adresi tespit edilemediğinden;

Davacı Baki KARADUMAN'a;

"Mahkememizinden verilen 23/06/2025 tarihli ek kararı 17/07/2025 havale tarihli istinaf dilekçeniz ile istinaf etmiş bulunmaktasınız. Ancak dosyaya yatırmanız gereken İstinaf Kanun Yoluna Başvurma Harcı1.683,10 TL, İstinaf Karar (Maktu) Harcı 615,40 TL ve İstinaf gider avansı 1.000,00 TL'yi yatırmadığınız anlaşılmakla; istinaf kanun yoluna başvurma harcı, istinaf karar (maktu) harcı ve istinaf gider avansının işlem muhtırasının tebliğ tarihinden itibaren HMK. nun 344. Maddesine göre bir haftalık kesin süre içinde dosyamıza yatırılması, aksi halde istinaf isteminden vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu ihtar olunur." şeklindeki muhtıra ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılmak suretiyle tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 25/09/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02302305