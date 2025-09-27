İLAN

ELAZIĞ İCRA CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2020/92 Esas

Müşteki Tan Çelik Döküm Makine Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından mahkememize açılan Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet verme suçundan;

İbrahim Ve Şahsenem Oğlu, 06/12/1985 Bakırköy Doğumlu, İstanbul, Esenyurt, Bağlarçeşme mah/köy nüfusunda kayıtlı, ( TC Kimlik No : 16352329034) Ali İLHAN hakkında mahkememizce 01/10/2020 tarih ve2020/92 Esas - 2020/359 Karar sayılı ilamı ile verilen 82.775,00TL Adli para cezasının; 26 Mart 2020 Tarihli ve 31080 Sayılı Resmi Gazete 1. Mükerrer sayısında yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 7226 sayılı Kanunun 49. maddesi ile 5941 sayılı Çek Kanununa eklenen geçici 5. maddesi uyarınca infazının durdurulmasına, kararı verildiği, müşteki vekilinin mahkememize sunduğu 05/02/2025 tarihli dilekçe ile; infazın durdurulduğu tarihten itibaren 05/02/2025 tarihine kadar çek bedelinin ödenmediğini bildirdiği görülmüş olup, sanık hakkında Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere verilen05/02/2025 tarih ve 2020/92 Esas 2020/359 Karar sayılı ilamın infazının devamına ek kararın tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılması gerekmekle; ilgili ek kararın kaim olmak üzere Ali İLHAN'a ilanen tebliğ olunur. 02/09/2025

