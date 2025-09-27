Örnek No:54*

T.C.

ANTALYA

GENEL İCRA DAİRESİ

2024/918 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 3.800.000,00 1 Taşıt 07HUR69 Plakalı , 2022 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 936910C0269500 Motor No'lu , NMB96706710616320 ...

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 14:15

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Artırma Bilgileri

25/09/2025 (İİK m.114/4)

