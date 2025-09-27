Giriş Tarihi: 28.09.2025 00:00
Örnek No:54*
T.C.
ANTALYA
GENEL İCRA DAİRESİ
2024/918 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|3.800.000,00
|1
|Taşıt
|07HUR69 Plakalı , 2022 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 936910C0269500 Motor No'lu , NMB96706710616320 ...
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 14:15
Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 14:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 14:15
Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 14:15
25/09/2025 (İİK m.114/4)
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02302424