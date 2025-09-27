Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. ANTALYA GENEL İCRA DAİRESİ

T.C. ANTALYA GENEL İCRA DAİRESİ

Örnek No:54*
T.C.
ANTALYA
GENEL İCRA DAİRESİ
2024/918 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/918 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
3.800.000,00 1 Taşıt 07HUR69 Plakalı , 2022 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 936910C0269500 Motor No'lu , NMB96706710616320 ...
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2025 - 14:15
Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2025 - 14:15
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 14:15
Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 14:15

25/09/2025 (İİK m.114/4)

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02302424

