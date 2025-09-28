T.C BOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞIN'DAN

İHALE İLANI

02.09.2024 Tarih ve 2024/311 Belediye Meclisi Kararı ile Bolu ili Merkez ilçesi Okçular Mahallesi 4650 Ada 2 Parsel Üzerindeki 16.910,97m2alana Otel Yapılarak İşletilmesinin kiraya verilmesi ihalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a maddesi uyarınca Kapalı teklif usulü ile 30(Otuz) yıllık kiraya verilecektir.

İhale10.10.2025Cumagünü saat 14:00'da Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi No:99 Bolu Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Söz konusu Okçular Mahallesi 4650 Ada 2 Parsel Üzerindeki 16.910,97m2 alana Otel Yapılarak İşletilmesinin kiraya verilmesi ihalesi Kapalı teklif usulü ile 30(Otuz) yıllık işletilmesi işi:ihale tarihi ile 18(Onsekiz) ay inşaat süresi arasında aylık Kira Muhammen bedeli 50.000,00TL üzerinden olup;artırımlar 18(Onsekiz) ay inşaat süresi sonunda başlayacak aylık Kira Muhammen bedeli 580.000,00TL üzerinden artırımlar 1.000.00TL ve Katları halinde ihale edilecektir. Geçici teminat 7.000.000,00TL'dir.

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ve internet adresinden ücretsiz olarak görülebilir. Bolu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden10.000,00 TL makbuz alındısı karşılığında mesai saatleri içerisinde alınabilir.

İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

Dış Zarfın İçinde Bulunacaklar:

Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve Kanuni İkametgah belgesi, Gerçek Kişiler İçin İmza Beyannamesi (Noterden)

Tüzel Kişi İse Mevzuatı Gereği Tüzel Kişiliğinin Siciline Kayıtlı Olduğu Odalarından belgeler,

İhaleye vekâleten veya tüzel kişiler adına iştirak edecek kişilerin noter tasdikli Teklif vermeye yetkili olduğuna dair belge ve imza sirküleri-imza beyannameleri,

İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi,

Tebligat için adres beyan belgesini vermeleri gerekmektedir.

Bolu Belediyesine borcu olmadığına dair belge.

Kiralama ihalesine ait imzalı şartname ve ekleri (tüm sayfalar imzalı olacaktır.)

İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu Belediye Başkanlığı veznesine yatıracakları 7.000.000,00TL geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu(en az 60(atmış) gün süreli).

10.000,00TLŞartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. ncı maddesinde sayılan kişiler ve yasaklı addedilenlerden olunmadığına dair taahhütname.

İç zarf: İçinde fiyat teklifi olacaktır.

B-Dış Zarfın Sunulması:

Dış Zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya unvanı ile açık adresi olacak şekilde hangi ihaleye katılmak istediklerini belirtecektir. Zarf kapalı ve imzalı olacaktır.

İstekliler dosyalarını ihale günü ihale saatine kadar Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir.

İlan olunur.

