Örnek No:55*

T.C.

KARACABEY

İCRA DAİRESİ

2025/553 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/553 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Bursa ili, Karacabey İlçesi, Karacaahmet Mahallesi, 42 Ada ,37 parsel numarada, 382,96 m² alanlı, Arsa vasfında tapuya kayıtlı ana taşınmazın ;3.Normal Kat ve Çatı Piyesinde bulunan, 26/172 Arsa Paylı, 5 Nolu ,Dubleks Mesken nitelikli bağımsız bölümün tamamı.. alt katta 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc,duş ve 2 balkondan;çatı piyesinde ;3 oda, banyo,2 terastan oluşmakta ve yaklaşık 210,00 m2 alana sahiptir. Kıymeti : 3.780.000,00 TL KDV Oranı : %20 Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 13:42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 13:42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 13:42

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02302654