İ L A N

T.C.

SANDIKLI

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

SAYI : 2025/25 Ort. Gid. Satış

Satış isteyen Murat İNDERE tarafından Necati ŞEN ve diğerleri aleyhine Satış Memurluğumuza İzaleyi Şuyu satış talebi sonunda; Afyonkarahisar İli, Sandıklı İlçesi, Hisar Mah. 212 Ada 11 Parsel sayılı, 85,59 m2 miktarında, kerpiç ev vasfında taşınmazın kıymetinin 385.155,00 TL (Üçyüzseksenbinyüzellibeş) olarak tespit edilmiş olup,

Tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli açık adresi tespit edilemeyen aleyhine satış istenen; hissedar Ahmet İNDERE, Kazım ve Beyhan oğlu, 04/12/1996 doğumlu (T.C.2578...0134)'e kıymet takdirinin Tebligat Kanununun 28. Maddesine göre ilanen tebliğine, iş bu kıymet takdiri ilanının yayınlanmasından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bunu takip eden 7 gün içerisinde itiraz edilmediği takdirde kıymet takdirinin kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02302613