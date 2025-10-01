İLAN

İZMİR 19. AİLE MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 08/05/2025 tarih 2024/492 E. 2025/341 K. Sayılı kararı ile:

1-Sivas ili, Zara ilçesi,Karşıyaka mahallesi C:3 H:9 BSN:17 de nüfusa kayıtlı Hayri ve Kevser den olma, Malatya 12/09/1990 doğumlu 222....96 TC kimlik numaralı davacı HÜRİYET TİMUŞTEKİN POLAT ile aynı yer BSN:12 de nüfusa kayıtlı Hasan ve Neriman' dan olma, Bakırköy 02/08/1987 doğumlu 430....18 TC kimlik numaralı davalı TUNÇ POLAT' ın TMK'nun 166/1 maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Davacı lehine aylık 3000 TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya dair talebin reddine,

3-Davacının maddi tazminat talebinin kısmen kabulü ile ; 50.000 TL maddi tazminatın karar kesinleştiği tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile ; 50.000 TL manevi tazminatın karar kesinleştiği tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5- Harçlar Yasası uyarınca alınması gerekli karar harcı 615,40 TL olup peşin alınan 427,60 TL harcın mahsubu ile 187,80 TL bakiye karar ve harcın davalıdan alınarak Hazineye gelir kaydına,

6-Davacı tarafından yapılan 427,60 TL başvurma harcı, 427,60 TL peşin harç, 875 TL tebligat gideri,20 TL e-tebligat gideri, 7,50 TL kep reddiyatı, 415 TL talimat gideri olmak üzere toplam 2.172,70 TL yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

7-Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,

8-Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince 30.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

9-Karar kesinleştiğinde kararın bir suretinin ilgili Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine karar verilmiş olup, verilen bu kararın:

Adresi tespit edilemeyen, bilinen adreslerine tebligat yapılamayan davalı TUNÇ POLAT'a yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/09/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02304135