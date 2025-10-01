T.C.

NUSAYBİN

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.76076117-2024/490-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

Mahkememizce verilen 11.03.2025 tarih ve 2024/490 Esas, 2025/114 Karar sayılı ilam ile sanık Nasrettin ve Ayhan oğlu, 07.04.1995 Batman doğumlu, Fahreddin ÇALGICI hakkında;

Mağdur Ayhan ÇALGICI'ya yönelik "Hakaret" suçundan 5237 sayılı TCK'nın125/1 maddesi gereğince cezalandırılması talep edilerek kamu davası açılmış ise de mağdurun kovuşturma aşamasında alınan beyanları ile sanıktan şikayetçi olmadığını beyan etmesi ve hakaret suçunun kovuşturması şikayete bağlı suçlardan olması karşısında 5237 sayılı TCK'nin 73/4. maddesi de nazara alınarak 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddesi gereğince sanık hakkında üzerine atılı hakaret suçundan açılan kamu davasının şikayetten vazgeçme nedeniyle düşmesine karar verilmiş olup sanık tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar sanığa tebliğ edilememiştir.

Hüküm fıkrasının Tebligat Kanunu'nun 28 ve 29.maddeleri uyarınca ilan tarihinden 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 2 HAFTA gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine sözlü beyanda bulunmak veyahut bir başka mahkeme aracılığıyla dilekçe gönderilmek, cezaevinde bulunanlar ise ayrıca bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunup tutunağa geçirilmek suretiyle veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu İLAN OLUNUR.

