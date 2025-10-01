T.C. URLA İCRA DAİRESİ

Özellikleri : İzmir İl, Urla İlçe, RÜSTEM Mahalle/Köy, Yıldıztepe Mevkii, 4213 Ada, 3 Parsel, Taşınmazın Rüstem Mahallesi, Yıldıztepe Sokak ile Duru Sokağın kesişiminde yer alan, Duru Sokak No:1 adresinden numarataj alan, içerisinde tek katlı kargir binası bulunan bir taşınmazdır. Söz konusu taşınmaz yaklaşık 60-70 yıllık olup, zamanla tadilat ile eklentiler yapıldığı anlaşılmıştır. Taşınmaz mesken olarak kullanılmaktadır. Üzeri topuz çatılıdır. Taşınmazın zemin katı 90 m2 alanlı olup üst katı ise 47 m2 alanlıdır. Doğramaları kısmen PVC malzemedendir. Taşınmaz Belediye ve altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yeni adliye binasına 400 metre mesafede yer almaktadır. Pazaryerine 1.100 metre mesafededir. Belediyeye 1200 metre mesafede merkezi bir yerdedir. Çevresinde müstakil yapılaşmalar ve siteler mevcuttur. İzmir İli, Urla İlçesi, Rüstem Mahallesi, Yıldıztepe Mevkii, 4213 ada 3 parsel sayılı 99,89 m2 alanlı, "Avlulu Kargir Ev" nitelikli taşınmazın tespit tarihi itibariyle değeri; 5.365.600,00.-TL'dir.

Yüzölçümü : 99,89 m2

İmar Durumu : İlçenin Rüstem Mahallesi, 4213 ada 3 parsel, 4211 ada 2-3-4-5 nolu parseller 1/1000 Merkez Revizyon İmar Planında 9x42 ebatlarında h:6,50 metre olmak kaydıyla Ticaret Alanı olarak planlıdır. 1/1000 Merkez Revizyon İmar Planına göre 4213 ada 3 parsel ve 4211 ada 2-3-4-5 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre imar uygulaması yapılması gerekmektedir. Ayrıca belediye kayıtlarında 4213 ada 3 no?lu parsel komşusu olan 4213 ada 2 nolu parselin tescilli yapı olduğu görülmektedir. Ancak arşiv üzerinden yapılan incelemede 4213 ada 2 nolu parselin tescil kararına rastlanılmamıştır. 4213 ada 3 parselin tescilli yapı olİlçenin Rüstem Mahallesi, 4213 ada 3 parsel, 4211 ada 2-3-4-5 nolu parseller 1/1000 Merkez Revizyon İmar Planında 9x42 ebatlarında h:6,50 metre olmak kaydıyla Ticaret Alanı olarak planlıdır. 1/1000 Merkez Revizyon İmar Planına göre 4213 ada 3 parsel ve 4211 ada 2-3-4-5 nolu parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre imar uygulaması yapılması gerekmektedir. Ayrıca belediye kayıtlarında 4213 ada 3 no?lu parsel komşusu olan 4213 ada 2 nolu parselin tescilli yapı olduğu görülmektedir. Ancak arşiv üzerinden yapılan incelemede 4213 ada 2 nolu parselin tescil kararına rastlanılmamıştır. 4213 ada 3 parselin tescilli yapı olup olmadığının İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğünden öğrenilmesi gerekmektedir. 4213 ada 2 parsel üzerinde herhangi bir tecil kararı bulunması halinde, 4213 ada 3 no?lu parselde İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan izin alınmadan uygulamaya geçilemeyecektir.

Kıymeti : 5.365.600,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Dosyasındadır.