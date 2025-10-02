T.C. BÜYÜKÇEKMECE 22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No: 2024/897

Karar No: 2024/243

İLAN VARAKASI

MÜŞTEKİ: KUMRAL BÜYÜKKAYA, Fesih ve Fatma kızı, 02/01/1997 OSMANGAZİ doğumlu, MUŞ, VARTO, Sazlıca mah/köy nüfusunda kayıtlı. MARSEILLE /FRANSA CUMHURİYETİ TC Kimlik No:29350335112

SANIK: BİLAL KAYMAZ, Abdulcelil ve Gülpaşa oğlu, 20/04/1996 MENEMEN doğumlu, ERZURUM, KARAYAZI, Karakale mah/köy nüfusunda kayıtlı. Pınar Mah. 1283. Sk. No:11 İç Kapı No:6 Esenyurt/ İSTANBUL TC Kimlik No:23506787008

SUÇ: Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ / YERİ: 27/05/2024 - İSTANBUL/ESENYURT

KARAR TARİHİ: 09/12/2024

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan sanık hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda mahkememiz hükmü ile Basit Yaralama (TCK.nun 86/2 mad.)" suçundan CMK 251/1 maddesinin gereğince Basit Yargılama Usulünün Uygulanması kapsamında BERAAT kararı verildiği, tarafların yokluğunda verilen karar sonrasında tüm çalışmalara rağmen müştekiye tebligatın yapılamadığından gerekçeli kararın 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 Sayılı CMK.nun 234/12. ve 267. Maddeleri gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olacağı tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02304787