T.C. İSTANBUL 27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/15 Esas

Davacı, İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ve MALİYE HAZİNESİ ile Davalılar, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI, MALİYE HAZİNESİ ve KAYYIM BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu İstanbul ili Beyoğlu ilçesi Bülbül mahallesi Dereotu sokağı 575 ada 4 parsel sayılı 9,75 m2 yüzölçümlü arsa taşınmazın 240/720 hisse maliki Mustafa Cemal, 240/720 hisse maliki Ahmet Şakir, 143/720 hisse maliki Ayşe Tevhide, 60/720 hisse maliki Hasan Tosun, 5/1440 hisse malikiRagıp kızı Nahide Taner, 69/1440 hisse maliki Ragıp'ın yaşayıp yaşamadıkları ve nerede oldukları bilinmediğinden 3561 Sayılı Yasa gereği İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 17/10/2012 tarih ve 2012/233 Esas, 2012/1415 Karar Sayılı ilamı ile İstanbul Defterdarı'nın kayyım tayin edildiğini, taşınmazın kayyımla idare süresi olan 10 yıllık zamanın dolduğu, bu nedenlerle TMK'nın 588. maddesi gereğince taşınmaz hissedarlarının gaipliğine, dava konusu taşınmazdaki hisselerinin iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline ve taşınmazdan elde edilmiş olan gelirlerin birikmiş nema ve faizleri ile birlikte Maliye Hazinesi'ne aktarılmasını karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Yukarıda isimleri geçen ve gaiplikleri istenilen Mustafa Cemal, Ahmet Şakir,AyşeTevhide, Hasan Tosun, Ragıp kızı Nahide TANER, Ragıp'ı görenlerin, bilenlerin, haklarında bilgisi olan kimselerin, iş bu ilanın gazete yayımı tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2024/15 Esas Sayılı dosyasına, bizzat mahkememize gelerek veya posta yolu ile dilekçe göndermek suretiyle müracaat etmeleri, belirtilen şahıslar hayatta ise adreslerinin bildirilmesi, duruşma günü olan 13.01.2026 günü saat 09:30'da İSTANBUL 27. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDE hazır bulunması Türk Medeni Kanunu'nun 33/2. maddesi gereği İLAN OLUNUR. 26.09.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02305259