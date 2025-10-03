T.C ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ

(İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü)

KDV Dahil Değil Geçici Teminat Bedeli (Asgari) İHALE TARİH İHALE SAAT 1 Göle İlçesi Kubilaybey Mahallesi 160 ada 13 nolu (arsa vasıflı)Bitişik Nizam 6 Kat Ticaret+Konut 973,51 m² 8.761.590,00 TL 262.847,70 TL 15.10.2025 10:00

1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Ardahan ili, Göle İlçesi Kubilaybey Mahallesi 160 Ada 13 nolu parsel (arsa vasıflı) deki taşınmazın satış ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.Maddesi Açık Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.2- Ardahan İli Göle İlçesi Kubilaybey Mahallesi 160 Ada 13 nolu parselde bulunan taşınmazın (973,51 m²) satışı için 15.10.2025 saat 10:00'da, Ardahan İl Özel İdaresi, İl Encümeni Toplantı Salonunda, İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.3-Satışa çıkartılan Göle İlçesi Kubilaybey Mahallesi 160 ada 13 nolu parsel muhammen bedeli, geçici teminatları, İhale Tarih-Saati bilgileri aşağıda belirtilmiştir.



4-İhaleye katılım şartları ve İstenilen belgeler



a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, Nüfus cüzdanı tasdikli fotokopisi, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1 ) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

ç) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesi

d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İdaremiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,

e) Tebliğe esas İkametgah belgesi, örneklerini vermek zorundadır.

f) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış

g)Sgk ve borcu yoktur yazısı.

h) İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde 08.10.2025 tarihi saat 10:30'a kadar Kaptanpaşa Mah. Hamam Sokak 2/B, Kat 5 Merkez/ARDAHAN' da bulunan İl Özel İdaresi , İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünden görülebilir ve 5.000 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak olanlar şartname satın almak zorundadır.



5-Yukarıda belirtilen taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler: ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini, şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalenin yapılacağı 15/10/2025 tarih saat 10: 00'a kadar İl Genel Meclis Hizmet Binasında, Encümen Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.



6- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



İlk İlan 05/10/2025

Son İlan 10/10/2025



ILAN OLUNUR

