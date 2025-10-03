Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 04.10.2025 00:00

T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/43 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/43 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KERPE Mahalle/Köy, 200 Ada, 13 Parsel, Kerpe Mahallesi,
Yüzölçümü : 4.858,84 m2 Kıymeti : 5.038.544,20 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2025 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 10:02
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 10:02
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KERPE Mahalle/Köy, 214 Ada, 118 Parsel, Kerpe Mahallesi,
Yüzölçümü : 18.389,22 m2 Kıymeti : 14.302.013,57 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2025 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 13:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 13:31

26/09/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02305690

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz