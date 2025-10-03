T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 04.10.2025 00:00
T.C. KANDIRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU2025/43 SATIŞ
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2025 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 10:02
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 10:02
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2025 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 13:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 01/12/2025 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 13:31
26/09/2025
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02305690