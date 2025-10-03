T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

1.000.000,00

1

Taşıt

34MME922 Plakalı , 2006 Model , RENAULT Marka , MIDLUM Tipli , 83MO671126 Motor No'lu , VF644ACA000013883 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Dosyada bulunan 31/07/2025 keşif tarihli bilirkişi raporuna göre ;

Araç kaporta ve dış kısımları incelendiğinde dış görsel olarak emsallerine göre orta seviyede kondisyonlu 10 tekerli Kayar Perdeli Brandalı Kamyon araç olduğu mevcut haliyle kaporta karoser üzerinde ağır kazalı ve hasarlı kısımların bulunmadığı yalnız sağ merdiven ayaklarının kırık olduğu,araç lastiklerinin % 50 aşınmış olduğu genel olarak da kaporta karoser üzerinde model yılı itibari ile muhtelif bölgesel boya aşınmaları çizikler korozyonlar olduğu görülmüştür.

Araç motor ve mekanik aksamları incelendiğinde aracın motor şanzıman mekanik aksamları ve diğer bileşenlere bakıldığında motor bütünlüğünü koruduğu aracın çalışmasında gözle görülür bir sıkıntının bulunmadığı yalnız otopark ortamında eldeki imkanlarla araç üzerinde detaylı fonksiyonel testler yapılamamış motor ve mekanik aksamlar da kullanımdan dolayı muhtelif yıpranmalar aşınmalar yağ kaçakları olduğu görülmüştür.

Araç içi incelendiğinde araç içi bütünlüğünü koruduğu torpido ve torpido üzerinde bulunan kontrol panellerinde gözle görülür herhangi bir eksiklik olmadığı sürücü dahil 2 kişilik yataklı kabin olduğu, araç gösterge ekranında aracın 1200788 kilometrede olduğu sol kapı camının açma kapama yapamadığı araç içi genelinde aşınmalar yıpranmalar olduğu görülmüştür.