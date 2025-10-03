İLAN

T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/358 Esas

DAVALILAR : Davacı , İSMAİL BIYIK ileDavalılar , DERYA KOZAK, GÜLPER BAHÇEVAN, GÜLSER GÖK, GÜLTEN SÜMER, HÜSEYİN GÖK, İBRAHİM GÖK, MUAMMER GÖK, YAŞAR ŞAŞKIN, ZEHRA ASLAN arasında mahkememizde görülmekte olan Geçit Hakkı Kurulması davası nedeniyle;

Davacı tarafından açılan Geçit Hakkı Kurulması davasının yapılan yargılamasında;

Dahili davalılar Bahar GÖK, Deniz GÖK ve Orhan ALPKAYA adına mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen ve daha sonra tespit edilen adreslere çıkartılan duruşma gününü bildirir davetiye bila ikmal iade edilmiş olup,tebligat yapılamadığından dahili davalılar Bahar GÖK, Deniz GÖK ve Orhan ALPKAYA adına ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Dava konusu Uşak İli, Merkez ilçesi, Dağyenice Köyü, 104 ada 11 ve 10 parsel sayılı taşınmazlardan geçit hakkı talep edilmiş olmakla, yargılama esnasında geçit hakkından dolayı alternatif güzergahlara ilişkin rapor aldırılmış olup, Durusma Günü: 23/12/2025 günü saat:09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde HMK 147. maddesi uyarınca duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği Dava Dilekçesi, duruşma günü ve bilirkişi raporlarının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02305425