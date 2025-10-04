T.C. BAKIRKÖY GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Bağcılar Mahallesi, 65 Ada, 2 Parselde Kayıtlı 120,00 M2 Yüzölçümlü, Tarla Nitelikli Taşınmazın 1/6 Hissesi Satışa Konudur. İmar Durumu : Bağcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün imar yazısına göre 65 Ada 2 Parselin; 15.09.2008 onaylı 1/1000 ölçekli Bağcılar Uygulama İmar Planında "çoğunlukla B-4 yapılaşma koşullu Konut alanında, kısmen yol alanında kalmaktadır." Bahse konu yere ait 2981 sayılı kanunun 8.maddesine göre iskân + ruhsat verilmiştir. Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 15/07/2025 tarihli bilirkişi raporuna göre " Konum ve İdari Adres: Kıymet takdirine konu taşınmazın tapu kaydı ve ekli çap mahalline tatbik edildi, söz konusu parsel çapının zemine uygun olduğu, doğru yere kıymet takdiri yapıldığı tarafımızca belirlenmiştir. Taşınmazın, her türlü belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkânlarından kolayca faydalanabilecek konumda, genellikle konut alanlarının bulunduğu lokasyon bir semttedir. Taşınmaz, kamu binaları, okul alışveriş alanları camii, hastane, banka şubesi gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir. Fevzi Çakmak Mahallesi, 2069. Sok No:9 Bağcılar/İstanbul Taşınmaz Bilgileri: Kıymet takdirine konu taşınmazın yerinde yapılan incelemeye göre hali hazır durumu; Taşınmazın bulunduğu köşe parselde tapu kaydında tarla olarak görülmekle birlikte üzerinde bina inşa edildiği görülmüştür. Bina; bodrum kat + zemin kat + 3 normal katı olmak üzere 5 katlı ve meskenden olmak üzere betonarme karkas sistemde ve bitişik nizamda inşa edilmiştir. Bina giriş holü ve merdivenler mermer kaplamalı, merdiven kovası duvarı boyalı, bina giriş kapısı çelik kapılı, demir korkuluklu, dış cephesi mozaik kaplamalı, doğalgaz ısıtmalı, elektrik, su sıhhi tesisatı mevcuttur. Taşınmaz parselin, 2057. Sokak'a 14,30 m cepheli ve 8,50 m derinlikli, 120,00 m² miktarlı arsa alanlı üzerinde 5 katlı bina yaklaşık toplam brüt 485,00 m² inşaat alana sahiptir. Meskenler ortalama 85-105,00 m² brüt alanlı değişkenlik göstermektedir. " denilmektedir. Kıymeti : 2.223.375,00 TL KDV Oranı : %10