Giriş Tarihi: 05.10.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 00:24
Örnek No:54*
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/16733 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
|Muhammen Kıymeti TL
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.450.000,00
|1
|Taşıt
|34PL1097 plakalı, 2015 model, mercedes-benz marka, otomobil/ 212 tipli, wdd2120401b282226 şasi no'lu, yakıt tipi benzin, vites tipi otomatik, rengi siyah, araç üzerinde yapılan fiziki incelemede; aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın arka tamponun vuruk olduğu, sol iç ve dış stop lambalarının kırık olduğu, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığından, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı, lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.), aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, şoför koltuğunun yırtık olduğu, koltuklarında kullanımdan dolayı kirlenmelerin, yıpranmaların olduğu tespit edildi. aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
|Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2025 - 10:36
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 10:36
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 10:36
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 10:36
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/16733 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
03/10/2025
(İİK m.114/4)
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02306674