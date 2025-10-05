İHALE İLANI

SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen Taşınmazlar 2886 sayılı ihale Kanununun 45. maddesi gereği açık artırma suretiyle ihalesi yapılacaktır.

1 – İdarenin Adı: SUŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adresi: : Taşköprü mah.1.Gökkuşağı sok.no:6 Suşehri/SİVAS

Telefon numarası: 0 346 311 44 60 ( 4 HAT)

2 -İhalenin Adı: Belediyemize ait 17 adet taşınmaz satış ihalesi

b)Niteliği,türü- mik.: Mülkiyeti Belediyemize ait 17 taşınmaz satış ihalesi

c) Yapılacağı yer: Suşehri Belediye Başkanlığı-Encümen odası

d) Tarihi ve saati: 20.10.2025 Pazartesi günü 13.30 ile 16.20 saatleri arasında.

3–İhale Konusu : Mülkiyeti Belediyemize ait 17 adet taşınmaz satış ihalesi

İhale için istenen evraklar:

4.1- Kimlik Belgesi Fotokopisi.

4.2- İkametgâh veya İstekliye yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlara için adres beyanı.

4.3- İmza Beyannamesi, Tüzel kişilik olması halinde Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküsü.

4.4- Şartname alındı makbuzu.

4.5- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi.

4.6- Geçici teminat olarak belirtilen bedeli banka hesabına veya vezneye yatırarak aldıkları makbuz

4.7- 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge,

4.8- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

4.9- Şirketler kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.10- Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortak girişim beyannamesi.

4.11- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

5-Satılacak taşınmazın ödemesi arsalar peşin; İşyerlerinin İhale bedeli %60 peşin geri kalan şartnameye göre yatırılacaktır.

6- İhalenin yapılmasından doğacak her türlü vergi, resim,tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen taşınmazı satın alana aittir.

7- İhale ile ilgili şartname Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname arsalar için 100.00 TL. ve ofis ve depolu dükkanlar için 5.000,00 TL. bedel karşılığında temin edilebilir.

8- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.Komisyon kararına itiraz edilemez.

9- İşbu ihale ilanı bilgi mahiyetinde olup, taşınmaz mal satış şartnamesi hükümleri geçerlidir.

S.No Mahalle Ada Parsel Brüt Alan Nitelik B.B no Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1 Cumhuriyet 154/151 60,92 ofis 6 4.139.870,00 124.196,10 20.10.2025 13:30 2 Cumhuriyet 154/151 65,18 ofis 7 4.414.605,00 132.438,15 20.10.2025 13:40 3 Cumhuriyet 154/151 70,7 ofis 8 4.801.825,00 144.054,75 20.10.2025 13:50 4 Cumhuriyet 154/151 129,4 depolu dükkan 11 10.720.140,00 321.604,20 20.10.2025 14:00 5 Cumhuriyet 154/151 136,4 depolu dükkan 12 11.252.740,00 337.582,20 20.10.2025 14:10 6 Cumhuriyet 154/151 141,1 depolu dükkan 13 11.705.374,00 351.161,22 20.10.2025 14:20 7 Cumhuriyet 154/151 154,2 depolu dükkan 14 12.761.038,00 382.831,14 20.10.2025 14:30 8 Cumhuriyet 154/151 163,7 depolu dükkan 15 13.535.920,00 406.077,60 20.10.2025 14:40 9 Cumhuriyet 154/151 152,9 depolu dükkan 17 12.638.822,00 379.164,66 20.10.2025 14:50 S.No Mahalle Ada Parsel Nitelik m2 Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 10 Yalnızbağlar 612 5 arsa 477,83 1.911.320,00 57.339,60 20.10.2025 15:00 11 Yalnızbağlar 612 6 arsa 477,41 1.909.640,00 57.289,20 20.10.2025 15:10 12 Yalnızbağlar 612 7 arsa 476,99 1.907.960,00 57.238,80 20.10.2025 15:20 13 Yalnızbağlar 612 9 arsa 553,21 2.212.840,00 66.385,20 20.10.2025 15:30 14 Yalnızbağlar 612 10 arsa 477,02 1.908.080,00 57.242,40 20.10.2025 15:40 15 Yalnızbağlar 612 11 arsa 477,44 1.909.760,00 57.292,80 20.10.2025 15:50 16 Yalnızbağlar 612 12 arsa 471,28 1.885.120,00 56.553,60 20.10.2025 16:00 17 Kemalpaşa 221 48 arsa 12,13 90.065,25 2.702,00 20.10.2025 16:10

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02302646