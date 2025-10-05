Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2025/43 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/43 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, TEMELLİ/HİSARLIKAYA Mahalle/Köy, 188 Ada, 1023 Parsel, sayılı taşınmazın açık artırmaya ilişkin şartlarına, satış ilanına ve bilirkişi raporuna ilişkin ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/43 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Adresi : Ankara İli, Sincan İlçesi, Temelli Hisarlıkaya Mah, 188 Ada, 1023 Parsel Sayılı Tarla Nitelikli Sincan / ANKARA Yüzölçümü : 5.665,12 m2 İmar Durumu :- Kıymeti : 4.248.840,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 10:19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 10:19 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 10:19

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02305866