Giriş Tarihi: 06.10.2025 00:00
T.C. ORDU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2025/324,429,292,328,331,341,337,299,342,326,2025/345,2025/323, 2025/329, 2025/290 , 2025/291, 2025/2922025/264, 2025/376, 2025/377, 2025/410 , 2025/442, 2025/439,2025/437,2025/436,2025/435,2025/357,2025/438,2025/421,2025/423,2025/419,2025/348,
2025/346, 2025/263,2025/271,2025/289,2025/276,2025/383,2025/389, 2025/390, 2025/393, 2025/402, 2025/404,2025/405, 2025/413, 2025/414 Esas sayılı dosyalar
KAMULAŞTIRMA İLANI
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili istemiyle;
Ordu ili, Altınordu ilçesi, Kovacı Mahallesi 3367 ada 18 parsel
Ordu ili, Altınordu ilçesi, Artıklı Mahallesi 123 ada 8 parsel
Ordu ili, Altınordu ilçesi, Altınyurt Mahallesi 3160 ada 39 parsel
Ordu ili, Altınordu ilçesi, Kovancı Mahallesi 3370 ada 9 parsel
Ordu ili, Altınordu ilçesi, Bayadı Mahallesi 211 ada 41 parsel
Ordu ili, Altınordu ilçesi, Bayadı Mahallesi 211 ada 10 parsel
Ordu ili, Altınordu ilçesi, Bayadı Mahallesi 211 ada 21 parsel
Ordu ili, Altınordu ilçesi, Altınyurt Mahallesi 3123 ada 17 parsel
Ordu ili, Altınordu ilçesi, Bayadı Mahallesi 206 ada 8 parsel
Ordu ili, Altınordu ilçesi, Bayadı Mahallesi, 211 ada 35 parsel ,
Ordu ili, Altınordu ilçesi, Kovancı Mahallesi 3372 ada 1 parsel,
Ordu ili, Altınordu ilçesi, Kovancı Mahallesi 3369 ada 58 parsel,
Ordu ili, Altınordu ilçesi, Altunyurt Mahallesi, 3145 ada 61 parsel,
Ordu ili, Altınordu ilçesi, Altunyurt Mahallesi, 3145 ada 63 parsel,
Ordu ili, Altınordu ilçesi, Altunyurt Mahallesi, 3160 ada 39 parsel,
Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Karakiraz Mahallesi, 764 ada 11 parsel,
Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Yeşilada Mahallesi, 1105 ada 18 parsel,
Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Yeşilada Mahallesi, 1100 ada 23 parsel,
Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Kirazdere Mahallesi, 1402 ada 44 parsel,
Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Kirazdere Mahallesi, 1370 ada 6 parsel,
Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Kirazdere Mahallesi, 1371 ada 13 parsel,
Ordu ili Kabadüz İlçesi Kirazdere Mahallesi 1378 ada 23 parsel,
Ordu ili Kabadüz İlçesi Kirazdere Mahallesi 1378 ada 20 parsel,
Ordu ili Kabadüz İlçesi Kirazdere Mahallesi 1378 ada 21 parsel,
Ordu ili Kabadüz İlçesi Kirazdere Mahallesi 1378 ada 64 parsel,
Ordu ili Kabadüz İlçesi Kirazdere Mahallesi 1379 ada 3 parsel,
Ordu ili Kabadüz İlçesi Gülpınar Mahallesi 1087 ada 8 parsel,
Ordu ili Kabadüz İlçesi Gülpınar Mahallesi 1087 ada 23 parsel,
Ordu ili Kabadüz İlçesi Gülpınar Mahallesi 1087 ada 4 parsel,
Ordu ili Kabadüz İlçesi Yokuşdibi Mahallesi 1235 ada 12 parsel,
Ordu ili Kabadüz İlçesi Yokuşdibi Mahallesi 1235 ada 49 parsel,
Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Karakiraz Mahallesi, 964 ada 16 parsel,
Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Karakiraz Mahallesi, 963 ada 3 parsel,
Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Karakiraz Mahallesi 963 ada 1 parsel,
Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Karakiraz Mahallesi 957 ada 71 parsel,
Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Musakırık Mahallesi 757 ada 13 parsel,
Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Musakırık Mahallesi 761 ada 3 parsel,
Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Musakırık Mahallesi 761 ada 2 parsel,
Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Yeşilada Mahallesi 1100 ada 15 parsel,
Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Esenyurt Mahallesi 838 ada 4 parsel,
Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Esenyurt Mahallesi 842 ada 20 parsel,
Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Yokuşdibi Mahallesi 1235 ada 53 parsel,
Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Kirazdere Mahallesi 1402 ada 2 parsel ,
Ordu ili, Kabadüz ilçesi, Kirazdere Mahallesi 1402 ada 1 parsel sayılı sayılı taşınmazlar hakkında, mahkememizin yukarıda esası belirtilen dosyaları üzerinden kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açılmış olup, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur. 22.09.2025
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02306297