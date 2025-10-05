İ L A N

T.C. TARSUS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/162 Esas

DAVALI: 1- LATİF GÖKŞEN

Davacı Şadiye Şimşek tarafından davalılar Latif Gökşen vd. aleyhine açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasında, davaya konu Mersin, Tarsus, Sandal Mah. 117 ada 64 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 2 katlı betorname üzeri prefabrik olarak yapılan ev, kümes, ardiye, garaj, depo ve muhtelif sayı ve cinsteki mevye ağaçlarının muhdesatın davacıya ait olduğunun tespiti ilişkin olduğunu, yargılama masraflarının davalılar üzerine bırakılmasına ve lehimize ve nispi vekalet ücretinin takdirine karar verilmesini talep etmiştir. 49804195482 TC kimlik numaralı davalılardan Latif Gökşen'e dava dilekçesinin tebliğ, için tebligat çıkartılmış olup, sistemde kayıtlı olan adresten ayrıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. İşbu tebliğ zarfında dava dilekçesi ve tensip zaptı bulunmaktadır. 6100 s. H.M.K.'nun 122/1. Mad., göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 129.mad. hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu ihtar olunur. Tensip zaptı, dava dilekçesi ilanen tebliğ olunur. 11/09/2025

