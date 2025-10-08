Giriş Tarihi: 09.10.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 00:53
Örnek No:55*
T.C.
ŞİLE
İCRA DAİRESİ
2025/149 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/149 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, AHMETLİ Mahalle/Köy, 4196 Ada, 1 Parsel, B1-10 BLOK, 3. KAT, 15 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Parsel üzerinde TOKİ konutları bulunmaktadır. Üzerinde ayrık nizamda toplam 11 adet apartman özelliklerinde tamamı bitmiş iskan edilen, Kat mülkiyetli yapılar vardır. Arazi kuzey/güney yönde eğimli olup binalarda bodrum katlı uygulama yapılmıştır. Parsel tamamı, arazi eğiminin istinat duvarlar ile setlendirilerek, çevre düzenlemeleri yapılı, yaya, otopark alanları düzenlenmiş, peyzaj/çevre düzenlemeleri tamamlanmıştır. Parsel Ahmetli Mahallesi merkezinin batı yönünde 500m mesafededir. Parsel Şile Merkezinin güney yönünde, merkezden 3.5km. mesafededir. B1-10 blok ayrık nizamda, 3 bodrum katlı, zemin ve 2 n. Katı olmak üzere toplam 6 katlı, Betonarme karkas, perde beton yapım tekniğine uygun binadır. Her katta 4 dairesi bulunan binada her türlü kaba ve ince inşai işleri bitirilmiş tesisatları, alt yapı hizmetleri bağlanmış iskan edilmektedir. 15 no bağımsız bölüm, binanın kuzey/doğu köşesinde, girişe göre sol yönde kalmaktadır. Fotoğrafta gösterilmiştir. Dairede yapılan incelemede, tefrişli ve iskan edilmektedir. Genel olarak 1 ve 2. sınıf inşai malzeme ve işçilik ile inşaa edilmiştir. Dairede mimari kullanım alanları: Giriş, hol, mutfak, alon, 2 yatak odası, banyo+wc bölümü bulunmaktadır. Dairenin her türlü ince inşai işleri tamamlanmıştır. Mutfak dolapları ve tezgahı takılı, banyo vitirifye malzemeleri takılı, yaşam mekanları lam. Parke döşeli, ıslak zeminleri seramik döşenmiş, iç kapıları takılı, dış doğramaları pvc+ısı camlı, iç boyaları yapılmış, tesisatları çekili, mutfak/banyo armatürleri takılı, tesisatları bağlanmış tefrişli ve iskan edilmektedir. Yapılan ölçümde 15 no dairenin bürüt inşaat alanı: 80,75m², Daire net kullanım alanı: 70,75m² `dir.,
Adresi : Ahmetli Mahallesi, Ahmetli Caddesi, Yerlice Sokak, Toki Konutları, B1-10 Blok, 3.Kat, Daire No:15 Şile / İSTANBUL
Yüzölçümü : 29.406,10 m2
Arsa Payı : 1/208
İmar Durumu : İnşaat tarzı 18/12/2023 tastik tarihli, Şile, Ahmetli Mahallesi, Meşrutiyet, Çavuş ve Balibey Mahallesinin bir kısmına ilişkin U.İ.P. da 'K' lejantında, E=0.50 emsalde, 5 kat konut Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 5.503.920,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2025 - 10:53
Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2025 - 10:53
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:53
Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:53
07/10/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
