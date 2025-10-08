T.C. ŞİLE İCRA DAİRESİ

Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, AHMETLİ Mahalle/Köy, 4196 Ada, 1 Parsel, B1-10 BLOK, 3. KAT, 15 NUMARALI BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Parsel üzerinde TOKİ konutları bulunmaktadır. Üzerinde ayrık nizamda toplam 11 adet apartman özelliklerinde tamamı bitmiş iskan edilen, Kat mülkiyetli yapılar vardır. Arazi kuzey/güney yönde eğimli olup binalarda bodrum katlı uygulama yapılmıştır. Parsel tamamı, arazi eğiminin istinat duvarlar ile setlendirilerek, çevre düzenlemeleri yapılı, yaya, otopark alanları düzenlenmiş, peyzaj/çevre düzenlemeleri tamamlanmıştır. Parsel Ahmetli Mahallesi merkezinin batı yönünde 500m mesafededir. Parsel Şile Merkezinin güney yönünde, merkezden 3.5km. mesafededir. B1-10 blok ayrık nizamda, 3 bodrum katlı, zemin ve 2 n. Katı olmak üzere toplam 6 katlı, Betonarme karkas, perde beton yapım tekniğine uygun binadır. Her katta 4 dairesi bulunan binada her türlü kaba ve ince inşai işleri bitirilmiş tesisatları, alt yapı hizmetleri bağlanmış iskan edilmektedir. 15 no bağımsız bölüm, binanın kuzey/doğu köşesinde, girişe göre sol yönde kalmaktadır. Fotoğrafta gösterilmiştir. Dairede yapılan incelemede, tefrişli ve iskan edilmektedir. Genel olarak 1 ve 2. sınıf inşai malzeme ve işçilik ile inşaa edilmiştir. Dairede mimari kullanım alanları: Giriş, hol, mutfak, alon, 2 yatak odası, banyo+wc bölümü bulunmaktadır. Dairenin her türlü ince inşai işleri tamamlanmıştır. Mutfak dolapları ve tezgahı takılı, banyo vitirifye malzemeleri takılı, yaşam mekanları lam. Parke döşeli, ıslak zeminleri seramik döşenmiş, iç kapıları takılı, dış doğramaları pvc+ısı camlı, iç boyaları yapılmış, tesisatları çekili, mutfak/banyo armatürleri takılı, tesisatları bağlanmış tefrişli ve iskan edilmektedir. Yapılan ölçümde 15 no dairenin bürüt inşaat alanı: 80,75m², Daire net kullanım alanı: 70,75m² `dir., Adresi : Ahmetli Mahallesi, Ahmetli Caddesi, Yerlice Sokak, Toki Konutları, B1-10 Blok, 3.Kat, Daire No:15 Şile / İSTANBUL Yüzölçümü : 29.406,10 m2 Arsa Payı : 1/208 İmar Durumu : İnşaat tarzı 18/12/2023 tastik tarihli, Şile, Ahmetli Mahallesi, Meşrutiyet, Çavuş ve Balibey Mahallesinin bir kısmına ilişkin U.İ.P. da 'K' lejantında, E=0.50 emsalde, 5 kat konut Alanında kalmaktadır. Kıymeti : 5.503.920,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.