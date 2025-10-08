T.C.

YOZGAT

2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/186 Esas 20.02.2025

Konu : Zümrüt Özdemir

BASIN İLAN KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

Mahkememize açılan Gaiplik davası gereğince; Yozgat İli, Merkez İlçesi, Esenli Mah/Köy nüfusuna kayıtlı bulunan Rıfat ve Cevriye'den olma 01/11/1953 doğumlu 54970613814 T.C kimlik numaralı Zümrüt ÖZDEMİR'un sağ ya da ölü olup olmadığı, ölü ise nerede, hangi tarihte öldüğü, sağ ise yaşadığı yer ve adresi hakkında bilgi ve malumatı olanların bu ilanın yayını tarihinden itibaren 6 ay içerisinde sahip oldukları bilgi ve malumatlarını, Yozgat 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/186 Esas sayılı dosyasına bildirmesi, aksi halde Zümrüt ÖZDEMİR hakkında gaiplik kararı verileceği hususu 4721 sayılı TMK'nın 33 ve müteakip maddeleri gereğince ilan olunur.

