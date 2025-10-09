Örnek No:55*

T.C.

MURATLI

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/7 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/7 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, üzerinde 221 ada 6 parsele 19,65 m2 tecavüzlü tek katlı yapı bulunan yol fazlası arsa Adresi : Tekirdağ İli Muratlı İlçesi Muradiye Mahallesi 221 Ada 9 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ Yüzölçümü : 97,58 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 1.024.590,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 10:26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 10:26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 10:26

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Üzerinde 22,56 m2 alanlı taşınmaz bulunan yol fazlası arsa. Adresi : Tekirdağ İli Muratlı İlçesi Muradiye Mahallesi 221 Ada 10 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ Yüzölçümü : 22,56 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 236.880,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/11/2025 - 11:36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/11/2025 - 11:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/12/2025 - 11:36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 11:36

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz Adresi : Tekirdağ İli Muratlı İlçesi Fatih Mahallesi 52 Ada 1 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ Yüzölçümü : 18.209,79 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 3.197.821,22 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 10:11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 10:11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 10:11

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz Adresi : Tekirdağ İli Muratlı İlçesi Fatih Mahallesi 52 Ada 2 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ Yüzölçümü : 6.555,90 m2 İmar Durumu : Yok Kıymeti : 2.305.447,79 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 11:11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 11:11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 11:11

5 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz Adresi : Tekirdağ İli Muratlı İlçesi Fatih Mahallesi 295 Ada 12 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ Yüzölçümü : 23.058,64 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 8.108.801,34 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 12:11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 12:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 12:11 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 12:11

6 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz Adresi : Tekirdağ İli Muratlı İlçesi Muradiye Mahallesi 40 Ada 37 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ Yüzölçümü : 15.495,42 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 5.449.119,39 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 13:33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 13:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 13:33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 13:33

7 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz Adresi : Tekirdağ İli Muratlı İlçesi Muradiye Mahallesi 221 Ada 7 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ Yüzölçümü : 1.231,54 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 12.931.170,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2025 - 14:33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2025 - 14:33 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2025 - 14:33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 14:33

8 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz Adresi : Tekirdağ İli Muratlı İlçesi Fatih Mahallesi 334 Ada 393 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ Yüzölçümü : 18.791,53 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 4.399.848,83 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2025 - 10:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 10:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 10:03

9 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz Adresi : Tekirdağ İli Muratlı İlçesi Fatih Mahallesi 334 Ada 394 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ Yüzölçümü : 12.979,60 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 3.039.043,54 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2025 - 11:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 11:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 11:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 11:03

10 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz Adresi : Tekirdağ İli Muratlı İlçesi Fatih Mahallesi 52 Ada 28 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ Yüzölçümü : 12.165,87 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 2.136.448,43 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2025 - 12:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 12:03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 12:03

11 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz Adresi : Tekirdağ İli Muratlı İlçesi Fatih Mahallesi 52 Ada 27 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ Yüzölçümü : 14.691,26 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 2.579.932,17 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2025 - 13:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 13:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 13:31

12 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Tarla vasfında taşınmaz Adresi : Tekirdağ İli Muratlı İlçesi Fatih Mahallesi 52 Ada 3 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ Yüzölçümü : 20.460,18 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 7.195.026,90 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/11/2025 - 14:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/11/2025 - 14:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/12/2025 - 14:31 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 14:31

30/09/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

