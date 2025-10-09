T.C.

ŞANLIURFA

5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/2051 Esas 07.05.2025

-İLAN-

Dava konusu Şanlıurfa İli Karaköprü İlçesi Aşık Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, İsolar Mevkiinde kain 205-204 ve 203 Parsel Sayılı taşınmazların bitişik güney yönündeki bölümün davacı 15632897416 TC Kimlik numaralı Lami Çelik adına tapuya tescili talep edilmiş olduğundan, dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2022/2051 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02308893