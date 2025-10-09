İ L A N

T.C. YERKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2021/91

KARAR NO : 2024/885

DAVALI : MUSTAFA ŞİMŞEK- Veli ve Bilsem oğlu 1980 doğumlu

Davacı FADİME ŞİMŞEK tarafından Davalı MUSTAFA ŞİMŞEK aleyhine açılan Tanıma ve Tenfiz davasının mahkememizce verilen 21.10.2024 tarihli kararı ile;

1-DAVANIN KABULÜ İLE;

Yozgat ili, Merkez İlçesi, Kırıksoku cilt no:71, hane no:48, BSN:122 'de nüfusa kayıtlı Veli ve Güler kızı 15/12/1981 Doğumlu 594*****286 TC kimlik numaralı FADİME ŞİMŞEK ile aynı yer Bsn : 95 de nüfusa kayıtlı Veli ve Bilsem oğlu 06/11/1980 Viyana doğumlu 595*****878 TC kimlik numaralı MUSTAFA ŞİMŞEK'in boşanmalarına ilişkin Hernals Bölge Mahkemesinin 27/04/2011 tarihli 3 Fam 5/11 m-5 sayılı 20/05/2011 kesinleşme tarihli YABANCI MAHKEME İLAMININ 2675 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un 42. maddesi gereğince TANINMASINA,

2-Alınması gereken 427,60 TL harcın davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

3-Suç üstünden yapılan 2.410,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince 30.000,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ile davalı Mustafa Şimşek'e gerekçeli kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 07.10.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02310285